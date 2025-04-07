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美國對等關稅衝擊台灣 工具機公會提五點建言

2025/04/07 10:48

我國工具機公會今日盤中向政府發出五點建言，期盼政府持續與產業並肩作戰，積極參與國際協商，並展現台灣在全球供應鏈中不可取代的價值，並呼籲各界支持行政院相關政策。 （工具機公會提供）我國工具機公會今日盤中向政府發出五點建言，期盼政府持續與產業並肩作戰，積極參與國際協商，並展現台灣在全球供應鏈中不可取代的價值，並呼籲各界支持行政院相關政策。 （工具機公會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國對等關稅政策造成我國出口產業所面臨的挑戰前所未見，尤其對以中小企業為主體、外銷導向的工具機與零組件產業而言，影響更為深遠。對此，我國工具機公會今日盤中向政府發出五點建言，期盼政府持續與產業並肩作戰，積極參與國際協商，並展現台灣在全球供應鏈中不可取代的價值，並呼籲各界支持行政院相關政策。

工具機公會指出，儘管台灣在全球供應鏈扮演穩定且關鍵的角色，仍無法避免被納入新一波關稅清單。面對這波高關稅挑戰，公會表達產業的高度憂慮與共度挑戰的決心，除了肯定政府面對危機時的積極回應，也希望各界攜手讓台灣再度展現堅韌與智慧，化危機為轉機，打造更具韌性的經濟未來。

工具機公會今日提出數項具體訴求，希望政府政策能因應產業現況調整，協助業者渡過難關：

一、放寬產業紓困申請門檻，顧及中小企業差異化耐受力：在營收衰退15%的設定作為紓困或貸款申請的門檻，對許多規模較小、接單量少但彈性高的中小微企業而言，實際上難以符合條件。建議政府能有更彈性且差異化的認定機制，視產業類型、企業規模與實際衝擊程度放寬條件，讓真正需要的業者能即時獲得協助，不讓紓困資源淪為形式或落空。

二、維持資金流動，避免抽銀根：許多業者已投入大量資源升級技術、數位轉型與淨零轉型，政府相關的投資補助與貸款計畫不應縮水或延宕，以免雪上加霜，反致企業周轉困難。

三、擴大內需，建立多元市場支撐：在出口市場面臨不確定性時，應加大國內公共建設、自動化升級及智慧製造的內需釋放，鼓勵採用國內工具機設備，加速國內產業升級，也成為製造業的重要支撐。

四、彈性協助不同產業型態物流因應：不同規模與市場區域的廠商，在面對美國關稅調整時所需的物流調度、報關配套與市場轉移策略各異，建議政府協助建立諮詢平台與專案窗口，快速因應業者需求。

五、推動人才轉型培育，奠定產業永續升級基礎：面對全球綠色轉型與數位化浪潮，產業人才結構亦需同步升級。建議政府強化針對中小企業員工的綠色製造、AI應用與數位工具等再培訓資源，加速企業內部轉型動能，為台灣未來的智慧化與淨零轉型打下厚實基礎。

工具機公會強調，台灣工具機產業歷經多次國際景氣循環與挑戰，皆能浴火重生、轉型升級，成為全球製造鏈不可或缺的夥伴。此次與美國關稅議題不僅攸關出口與生計，更是台灣產業策略轉型、強化國際合作的重要契機。

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