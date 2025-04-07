迎關稅戰！廣華-KY將調整產品報價 墨西哥廠多數產品可關稅豁免

汽車飾件廠廣華-KY（1338）表示，美國發動關稅大戰，廣華墨西哥產品並非直接銷往美國且適用美墨加協定（USMCA）等原因，暫時不受關稅影響，且已與客戶展開積極商談討論如何共同分擔關稅帶來的影響，對廣華-KY今年整體營運影響有限。 （取自廣華官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車飾件廠廣華-KY（1338）表示，美國發動關稅大戰，廣華墨西哥產品並非直接銷往美國且適用美墨加協定（USMCA）等原因，暫時不受關稅影響，剩下由中國出口至美國的產品占比已逐年降低，加上目前已與客戶展開積極商談討論如何共同分擔關稅帶來的影響，以及日後因應舉措，對廣華-KY今年整體營運影響有限。

廣華表示，目前集團產品銷往美國主要集中由中國及墨西哥的生產基地製造後，再出貨至下游客戶，並最終銷往美國市場，集團由中國銷往美國市場的營收比重已自美中貿易戰開打以來逐年減少，去年營收比重已降至約12％，且由於集團美國據點倉庫已有積累一定庫存加上關稅實施當下也已有數個貨櫃的產品在途而可豁免關稅。

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同時廣華-KY已與客戶積極協商加徵的關稅共同分擔、調整產品報價、以及轉移產能配置至關稅較低的地區佈局（如廣華墨西哥廠）、增設區域新倉儲據點等相關措施，同時進一步提升自動化生產比例及原材料應用的降本增效，以降低人工及原材料成本並提高產品競爭力，以期減輕外部政策變動的衝擊，確保公司在全球市場中的穩定發展。

觀察美國政府亦針對墨西哥、加拿大就非美國生產的進口汽車及關鍵零部件實施25％的關稅，又根據美墨加協定（USMCA），符合原產地規則的零部件暫時免徵關稅，但需滿足「美國成分認證」要求，例如，若零部件75％的價值在北美生產，則僅對非北美部分徵稅。

廣華-KY指出，集團全球各生產基地皆為配合客戶在地化生產而建置，旗下墨西哥廠目前絕大多數產品製造完成後，係交付給品牌車廠於墨西哥當地的車廠完成組裝再銷往美國，有少部分直接出貨至美國客戶，根據與客戶約定的交易條件，亦不需負擔出廠後的運費及關稅等衍生費用。

除此之外，由於是北美當地採購原物料並在地完成所有製造，符合美墨加協定（USMCA）中原產地規則的零部件可獲暫時免徵關稅之條件，對廣華-KY整體營運不受影響，墨西哥廠的關稅豁免，或可成為新一輪全球關稅衝擊下部分客戶的新選擇。

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