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金價也嚇趴！摜破3000美元導火線是它

2025/04/07 10:33

黃金現貨週一上沖下洗，早盤一度摜破3000美元，及2972.4美元，跌逾2%。（彭博）黃金現貨週一上沖下洗，早盤一度摜破3000美元，及2972.4美元，跌逾2%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球金融大屠殺，黃金也無一倖免，週一亞洲交易時間，黃金現貨每盎司一度跌逾2%，摜破3000美元關卡，刷新3月13日以來低點至2972.4美元，專家表示，主要是因國際貿易擔憂情緒升溫，美國期貨週一繼續大跌，日本、澳大利亞和新西蘭股市也跟隨跌勢，投資者繼續拋售黃金以彌補他們在更廣泛的市場崩潰中的損失。

黃金現貨週一上沖下洗，早盤一度摜破3000美元，及2972.4美元，不過，隨著美期指跌勢收斂，買盤進場，金價由黑翻紅，一度回到3055.64美元，截至台北時間10點21分，報3049.33美元，漲11.97美元，或0.39%。

外媒報導，過去幾個月來，由於交易員擔心貴金屬受到關稅影響，紐約期金相對於基準價格出現大幅溢價，刺激了大規模的套利交易。川普4月2日在白宮簽署關對等關稅行政令，把黃金、白銀、鉑和鈀等金屬排除在關稅之外，套利交易發生逆轉，紐約期金相對現貨黃金價差迅速大幅縮窄，白銀市場“實物交割價差”大跌。

上週五歐美股市大跌，投資者當時已經拋售黃金，導致現貨黃金上週五大跌2.47%，收報3036.98美元。

週一亞市早盤，股市延續跌勢，美國標普500股指期貨一度下跌5.44%至2024年1月以來新低；納斯達克股指期貨一度下跌6.15%，道瓊指期貨一度下跌4.76%至2023年12月以來新低，這促使投資者進一步拋售黃金以滿足股市的追加保證金需求。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示，我們傾向於將黃金視為一種流動性資產，用於滿足其他地方的追加保證金要求，因此，考慮到黃金在投資組合中的作用，黃金在風險事件發生後出現拋售並不罕見，它的表現符合歷史趨勢。

SLC Management董事總經理Dec Mullarkey指出，目前最大的問題是不確定性，而且我們甚至還未達到政策不確定性的頂峰。

曾在選舉活動中公開支持特朗普的激進投資者比爾·阿克曼在X平台上發帖稱，「大規模且不成比例的關稅」風險「摧毀了我們作為貿易夥伴、經商地以及投資市場的信心」。他敦促川普在週一叫停關稅措施。「否則，我們將迎來一場自我誘發的經濟核冬天，我們應該開始做好準備」。

布朗兄弟哈里曼表示，預計關稅對市場的影響在本週將繼續存在。川普政府官員已經表示，沒有計劃改變政策來應對市場拋售。鑒於此，股市可能會繼續下跌，美國國債可能會繼續上漲。

美國聯邦基金期貨在早盤交易中猛漲，美國聯邦基金期貨暗示聯準會今年將降息120個基點。

專家表示，貿易戰全面爆發的擔憂、歐盟對美國全面關稅可能採取的反制措施、美國通膨數據以及新西蘭央行的利率決議將令交易員本週保持警惕。

在圍繞美國關稅的戲劇性事件之後，本週的美國事件日程較為平淡，較受重視的是週三公佈聯準會3月會議記錄、週四公布美國CPI和每週失業金人數、之後的美國PPI、密西根大學消費者信心和通膨預期。

聯準會多位官員本週料就關稅對經濟的影響和利率前景發表評論。

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