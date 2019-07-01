晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

漢翔Q1報捷 接獲民機與發動機85億元新訂單

-0001/11/30 00:00

漢翔Q1拿下民機與發動機85億元新訂單。（漢翔提供）漢翔Q1拿下民機與發動機85億元新訂單。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔（2634）今日宣布，第一季已在全球陸續接獲總額逾85億元的新訂單，可在未來6年為營收挹注動能。漢翔董事長胡開宏指出，這些訂單分別來自歐洲、美洲與東北亞等多家航空大廠，承製項目涵蓋民用機身零組件、發動機零組件以及相關構改與維修訂單。

漢翔表示，疫後供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況，如缺料、缺件、插單及品質問題等，成為全球產業的普遍現象，而漢翔團隊仍掌握重整商機，持續向國際盟友爭取合作機會，經過不斷協調，終於有所斬獲。

胡開宏指出，過去幾年公司堅持「開源、節流、深蹲」等策略，成功度過疫情難關，守住公司的人力、產能和設備，更在近期投入資本擴大技術範疇，自去年起，高層團隊積極奔走，不放棄任何機會，如今陸續開花結果。

漢翔向來依循政府產業政策，也以積極作為回應全球產業結構的難題，勇於面對短期震盪，更專注於長期目標。隨著第一季接單報捷，胡開宏強調，與國際盟友尚有許多合作案都在努力洽談中，未來有新的消息，都會陸續公布，讓國人知道，台灣在國際航空供應鏈上佔有一席之地。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財