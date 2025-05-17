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兆元宴來了！黃仁勳大讚台廠夥伴 宴請「全球最驚奇CEO」

2025/05/17 19:50

輝達執行長黃仁勳宴請供應鏈台廠大老闆，並一起合影。（記者田裕華攝）輝達執行長黃仁勳宴請供應鏈台廠大老闆，並一起合影。（記者田裕華攝）

相關新聞請見：黃仁勳「兆元宴」又在這家餐廳 親切與粉絲互動

〔記者林菁樺／台北報導〕一年一度的COMPUTEX（台北國際電腦展下周二（20日）正式開幕，總統賴清德將親赴科技盛事。展覽未演先轟動，只因輝達執行長黃仁勳又颳起旋風，（19日）周一將先在台北流行音樂中心進行主題演講，而他周末更化身趕場超人，今中午與家人聚餐，傍晚宴請台廠供應鏈夥伴，包括台積電董事長魏哲家、緯創董座林憲銘等人齊聚，「兆元宴」再現之後，晚間赴世壯運開幕傳遞聖火。

台北國際電腦展5月20日至5月23日在台北南港展覽館一館及二館盛大登場，今年以「AI Next」為主軸，聚焦智慧運算與機器人、次世代科技及未來移動三大主題，主辦單位外貿協會表示，展覽規模將再創新高，共匯集近1400家參展商、4800個攤位。

今年COMPUTEX Keynote演講陣容難追上去年的超強夢幻組合，但黃仁勳繼2023年後，再次力挺COMPUTEX，於開幕前一天開講暖場，且今年美國總統川普就任，祭出的對等關稅，貿易遊戲規則重組，藉由COMPUTEX盛會，輝達與台廠AI供應鏈再次聚首的場合，顯得格外關鍵。

兆元宴仍在黃仁勳愛店之一的窯磚餐廳舉行，黃仁勳抵達餐廳後，鼓掌大讚供應鏈夥伴，稱其是「全球最驚奇CEO」（The world most amazing CEO），隨後再次紀念合影，包括緯創董座林憲銘、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家廣達董事長林百里、廣達副董梁次震、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等，上次沒出現的仁寶這次董事長陳瑞聰也開心赴宴。

黃仁勳下榻的飯店，跟來台必訪的餐廳都有粉絲守候，也有民眾一家大小把握難得機會留下合照，還有人拿著棒球、球帽等請黃仁勳簽名，而黃仁勳多是來者不拒、相當寵粉，一邊接受媒體訪問，也一邊簽名，把握時間「飯撒」（Fan service），並展現十足親和力。

輝達執行長黃仁勳與現場粉絲互動。（記者田裕華攝）輝達執行長黃仁勳與現場粉絲互動。（記者田裕華攝）

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