鄭麗君：880億支持方案是階段措施 非主要對策

面對川普關稅戰，行政院副院長鄭麗君昨（6）日接受本報專訪時表示，行政院已公布支持方案，這只是階段性措施，不是主要對策。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕面對川普關稅戰，行政院副院長鄭麗君6日接受本報專訪時表示，行政院已公布支持方案，這只是階段性措施，不是主要對策，主要的任務還是盡速談判，尋求降低關稅，至於中長期發展，政府會協助產業升級轉型，強化美國布局，同時「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。

鄭麗君強調，對於美國關稅政策所帶來新的國際經貿情勢，台灣必須成為更堅強、更有韌性、更具有未來性的經濟體。不管面對什麼情勢挑戰，都必須持續「壯大本體」，因此行政院長卓榮泰責成國發會在最快速度內，提出台灣中長期經濟發展策略及相關政策。

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鄭麗君指出，行政院4日公布的入880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，主要目的是協助產業階段性面對成本上升的衝擊，提供貿易融資額度並減收利息、分散市場的輸出保險額度、保險費優惠，以及協助研發轉型、開拓多元市場。此外，行政院也會透過增加政府公共支出擴大內需，協助中小企業開拓國內市場。

在產業升級轉型，鄭麗君解釋，行政院經發會已提出「五大信賴產業」，以及中小微企業多元振興方案，同時以「智慧國家2.0」方案，迎接AI科技時代，並提出「AI價值鏈微笑曲線」。

對於「智慧國家2.0」，鄭麗君說明，該方案希望在高階製造、先進製造的基礎上，一端透過「研發創新」驅動成長，另一端回應社會需求，在教育、醫療、照顧、居住、交通、金融科技等領域，推動擴大智慧科技應用，帶動百工百業發展，為年輕人創造高附加價值的就業機會，並帶動中小微企業的升級轉型。

面對美國新政策，鄭麗君指出，未來將強化美國布局，尤其是高科技產業在美國的布局，結合美國的市場、技術、人才，讓台灣科技產業或傳產赴美，不論是亞利桑那、德州，也可以促進其他鐵鏽區的投資，經濟部會協助業者克服在當地投資面對可能的困難。

鄭麗君強調，賴總統一再揭示要「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，行政院成立經濟外交工作小組，協助產業在歐洲布局，例如在捷克已成立投資服務中心，也配合台積電在德國德勒斯登的投資形成韌性供應鏈。此外，在波蘭、立陶宛也有相關投資計劃，而外交部「榮邦計畫」也推動瓜地馬拉、巴拉圭等的投資，讓台灣的供應鏈進入不同市場。

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