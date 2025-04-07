轟川普關稅錯得離譜 諾獎得主克魯曼：公式像ChatGPT給的

諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家克魯曼。（歐新社）

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更新時間 06:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布對全球180多個國家徵收至少10%的基準關稅，同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅，引發國際強烈反彈。2008年獲頒諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）砲轟，川普所謂「對等關稅」政策錯誤百出，官方公布的新關稅計算公式計算公式看起來就像「ChatGPT會給的答案」！

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克魯曼近日於媒體平台Substack以「惡性的愚蠢會毀掉世界經濟嗎？（Will Malignant Stupidity Kill the World Economy？）」為題撰文表示，美國創建現代世界貿易體系，關稅制定規則以及逐步降低國與國之間關稅的談判程序源自於羅斯福（Franklin Roosevelt）總統1934年簽署的《互惠稅則法》（RTAA），雖然該體系對於國際貿易有些負面影響，但總體來說對美國和世界還是相對有利，但川普將這一切全部摧毀！

克魯曼痛批，川普在白宮玫瑰園對外宣布的新關稅讓各國都無法接受，其列出的課稅數據明顯與現實不符，外界都相當好奇如何計算，當美國貿易代表署（USTR）公布計算方式後，才知道整件事純粹是「惡意的愚蠢」，甚至更糟，川普的對等關稅政策比1930年代造成經濟大蕭條的斯姆特-霍利關稅法案（Smoot-Hawley Tariff Act）更具破壞性。

克魯曼直言，川普所提出的新關稅完全忽略國際貿易的複雜性與經濟現實，USTR所採用的計算公式更是荒謬至極，該公式只是以美國對某國的商品貿易逆差除以該國對美出口總額後再除以二，完全無視服務貿易與其他經濟層面上的考量，講白點就是這套算法錯得離譜，完全不知道要從哪裡吐槽起，就像ChatGPT會給出來的答案。

他還說，川普的關稅政策不只是經濟上的誤判，更是為了向大家展示其「權力」與「控制力」的政治操弄。克魯曼警告，若企業與國際社會對美國的政策失去信任與可預測性，將降低全球對美國投資意願和合作動力。但他也慨歎，就算川普意識到自己錯了，大概也不會修正政策，畢竟無知與不負責任是他的風格。

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