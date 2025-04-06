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50多國與白宮聯繫展開談判 美媒特別點名賴清德喊出台美零關稅

2025/04/06 23:26

美國總統川普2日宣布向各國徵收對等關稅，許多國家已經與白宮聯繫展開談判。（路透）美國總統川普2日宣布向各國徵收對等關稅，許多國家已經與白宮聯繫展開談判。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，自美國總統川普宣布關稅政策以來，已超過50個國家與白宮聯繫，展開貿易談判。《路透》特別提及，台灣總統賴清德強調台美雙方可從「零關稅」開始談起，而且台灣企業將增加在美國的投資。

《路透》6日報導，哈塞特接受ABC政論節目「本週」（This Week）訪問時，否認川普以關稅作為策略打擊金融市場迫使Fed降息，並強調不會對Fed做出政治脅迫。

哈塞特還透露，川普的關稅政策迄今已促使50個多個國家與白宮聯繫，展開貿易談判。他還說，由於出口商可能會降價，預計消費者不會受到太多打擊。

總統賴清德6日說明因應美國對等關稅的五大對策。（總統府提供）總統賴清德6日說明因應美國對等關稅的五大對策。（總統府提供）

報導特別提及，台灣總統賴清德週日（6日）提出以零關稅作為與美國談判的基礎，承諾取消貿易壁壘而不是採取對等措施，並表示台灣企業將增加在美國的投資。

為了因應美國關稅措施，總統賴清德近日召集國安行政團隊官邸會商，並接連會見ICT產業、傳產與中小微型企業代表後，於6日晚間發布影片表示，台灣沒有計劃對美採取關稅報復，企業對美投資承諾也不會改變，將提出五大因應策略應變。

這5大策略包含「透過談判，全力爭取改善對等關稅」、「產業支持計劃」、「中長期經濟發展計劃」，「台灣加1；亦即台灣加美國的新布局」、「產業傾聽之旅」，政府將整合「台灣投資美國隊」，期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」。

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