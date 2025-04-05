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關稅海嘯金屬大逃殺 只有「它」倖存、暴漲25％

2025/04/05 17:52

錫價第一季大漲，尚未遭到川普關稅衝擊。（彭博）錫價第一季大漲，尚未遭到川普關稅衝擊。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》專欄指出，川普關稅政策震驚金融市場，金屬市場也遭遇亂流，美國對進口鋁徵收 25% 關稅，擾亂全球供應鏈，對銅徵收類似關稅的威脅則造成跨大西洋定價出現前所未有的脫節。只有一種金屬逃過關稅海嘯，錫價繼續跑贏倫敦金屬交易所 （LME） 其他金屬，倫敦金屬交易所三個月錫期貨第一季大漲 25%，超過黃金的強勁漲幅。

路透專欄作家霍姆（Andy Home）發布評論稱，隨著對等關稅從威脅變為現實，市場對全面貿易戰的風險感到恐懼，倫敦金屬交易所基本金屬指數上週下跌 6%。

只有一種金屬逃過關稅海嘯，受自身供應鏈混亂挹注，錫價繼續跑贏倫敦金屬交易所其他金屬。2025 年第一季，倫敦金屬交易所三個月錫期貨價格上漲 25%，甚至超過黃金的強勁漲幅。

文章指出，一系列供應衝擊導致錫貿易商的股價經歷過山車般的波動。緬甸 Man Maw 錫礦 在停產 18 個月後將恢復生產的消息一出，市場就遭遇拋售。隨後，Alphamin Resources 宣布將關閉其位於剛果的 Bisie 錫礦，原因是該國東部叛亂升級，市場出現反彈。

緬甸發生毀滅性的地震，雖為Man Maw 錫礦的回歸帶來新的疑慮，卻進一步推高錫價。投資者競相湧入，相關基金多頭部位已達到歷史最高水準。倫敦金屬交易所庫存下滑，價差收窄，進一步加劇錫價波動性。

文章示警，多頭應該注意到，中國並不缺乏錫。今年迄今為止，上海期貨交易所庫存已增加47%，達到 9872 噸，為去年 9 月以來的最高水準。

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