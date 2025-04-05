重擊一帶一路！澳洲擬從中國手中收回達爾文港

澳洲擬從中資手中拿回達爾文港的控制權。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲政府在2021年4月宣布，取消維多利亞省與中國簽定的「一帶一路」協議，下一個目標就是備受爭議的達爾文港99年租約。澳洲對中國軍事日益增強的擔憂加劇，計劃在下個月全國大選後，從中資手中拿回達爾文港的控制權。

《南華早報》5日報導，隨著澳洲選戰白熱化，澳洲總理阿爾巴尼（Anthony Albanese）4日宣布，如果工黨政府贏得大選，誓將中國公司在該國北部租用的一個戰略港口交回「澳洲人手中」。

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反對黨領袖達頓（Peter Dutton）週六（5日）也強調，將立即採取行動，將達爾文港置於澳洲的控制之下，或在6個月內採用對營運商更有保障的模式。

達頓說，多年前在租賃問題犯錯，我們正處於第二次世界大戰結束以來，即 1945 年以來最危險的時期，應該採取行動來應對擔憂和威脅。

澳洲北領地政府於2015年將為期99年的達爾文港租約，出售給中資企業嵐橋集團（Landbridge Group），此後不斷引發國安爭議。該港口是澳州北部海岸線上的戰略資產，也是數千名美國海軍陸戰隊員的輪換部署基地所在地，澳洲海空軍基地也在當地。

自去年 11 月首次通報嵐橋集團面臨財務困境以來，澳洲聯邦政府和領地當局一直在討論如何應對港口面臨的不確定性。當今年 3 月宣布可能收購的消息時，嵐橋澳洲非執行董事 Terry O’Connor 在一份聲明堅稱，達爾文港不會出售。

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