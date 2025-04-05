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回應川普越南願「0關稅」 Nike等大品牌股價低點強彈

2025/04/05 12:14

川普宣布對越南課徵46%對等關稅，Nike恐受影響調整價格。（路透資料照）川普宣布對越南課徵46%對等關稅，Nike恐受影響調整價格。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕據《彭博》報導，在美國總統川普表示越南願意取消關稅以避免美國新徵稅後，許多在越南設有大型製造廠的企業股價，包括Nike、Lululemon Athletica等，週五（4日）股價都從低點反彈。

越南是Nike和愛迪達（Adidas）等鞋類大廠最大供應國，根據美國鞋類分銷商和零售商協會的數據，2023年美國近3分之1的鞋類進口來自越南。

《紐約郵報》引述產業消息指出，Nike目前約有一半鞋款在越南生產，而關稅生效日為9日，預估消費者購買如Air Jordan 1 High等系列，將可能面臨每雙多出18美元（約新台幣596元）的價格調漲，原本售價為180美元（約新台幣5961元）。

另外根據《紐約郵報》報導指出，除了Air Jordan系列，其他Nike熱銷鞋款如Air Force 1也可能受到影響。目前Air Force 1在美國市場售價約115美元（約新台幣3808元），但實際在海外工廠的製造成本僅為18美元。

報導指出，新增的46%關稅將使每雙鞋多出約8.28美元成本，而1個可裝載8000雙鞋的貨櫃，總成本將大幅增加。

近幾年因許多服飾與鞋類製造商將產線轉移至越南，因此在川普宣布對越南課徵46%對等關稅後，相關企業股價週四（3日）聞訊暴跌，例如Nike暴跌14%，收盤價創2017年11月以來最低，On Holding、Skechers也以下跌兩位數作收。

不過根據週五最新消息指出，川普在社群媒體發文表示，他與越南國家主席蘇林（To Lam）進行了一場「非常有成效的通話」，對方表示越南希望「將其關稅降至零」。

Bloomberg Industries分析師高雅爾（Poonam Goyal）表示，越南願意進行談判也表明印尼和柬埔寨等其他生產中心，也可能會嘗試降低徵稅。

Poonam Goyal說，如果按照先前的狀況，這些公司根本無法緩解成本上漲的問題。

消息傳出後，Nike週五股價扭轉早盤跌勢，終場上漲3%；On Holding AG上漲 5.2%，Skechers USA漲2.5%；Lululemon 股價也上漲3.2%。

家電製造商SharkNinja已將產線移往越南等地，其週五股價原本一度下跌13%，最終反彈0.9%；家居品牌RH收斂早前跌幅；Wayfair一度因波動過大而暫停交易，之後從下跌19%反彈收高3.8%。

許多依賴越南生產的服飾零售商股價也走揚，包括Gap、Abercrombie & Fitch，其中維多利亞的秘密（Victoria's Secret）更大漲近14%。

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