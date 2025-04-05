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國際油價暴跌創「多個」最慘 跌勢恐還沒完！

2025/04/05 08:31

國際油價週五（4日）暴跌。（彭博資料照）國際油價週五（4日）暴跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（4日）暴跌7%，美國總統川普祭出關稅措施後，中國宣布4月10日起對美國加徵34%關稅作為回敬，其他國家也正在準備反制措施，顯示貿易戰戰火升高，經濟衰退發生的機率也提高，先前華爾街已調降油價預測，但現表示，即使調降後，油價仍面臨下跌風險，特別是2026年。

紐約西德州中級原油5月交割價重挫4.96美元或7.4%，收每桶61.99美元，盤中最低曾跌到60.45美元，是4年來最低，本週共下跌10.6%，是兩年來最大單週跌幅。

布蘭特原油5月交割價跌4.56美元或6.5%，收每桶65.58美元，盤中最低曾跌到64.03美元，為4年來最低，本週共下跌10.9%，是1年半來最大單週跌幅。

《路透》報導，TP ICAP Group Plc能源專家史考特（Scott Shelton）說：「在我看來，在我們獲知需求到底減少多少之前，這很可能已經接近原油的公允價格。」

他認為，紐約西德州中級原油短期內可能會跌到每桶55美元至59美元之間，並警告，當前市場狀況將打擊需求。

週五美國聯準會（Fed）主席鮑爾說，川普的新關稅「比預期大」，帶來的經濟後果，包括通膨上升、經濟成長減緩，也可能比預期大，並指出美國央行未來可能會做出一系列艱難的決定。

此外，石油輸出國組織與盟友 （OPEC+） 本週稍早決定增產，5月產量目標是每日41.1萬桶，比之前提高13.5萬桶。

俄羅斯法院判定，裏海石油管線財團（CPC）的黑海出口碼頭設施不應暫停，進而有望避免哈薩克的石油產量和供應量下滑，成為另1個壓低油價的因素。

雖然石油、天然氣和煉油產品都在川普新關稅的豁免範圍，但關稅政策可能刺激通膨上升、拖累經濟成長並加劇貿易紛爭，因此依然打擊油價。

高盛分析師將今年年底的油價預估大砍5美元，如今預料到年底的紐約西德州中級原油將跌到每桶62美元、布蘭特原油跌到每桶66美元。

高盛分析師Daan Struyven說：「調降後的油價預測仍面臨下跌風險，特別是2026年，因為經濟衰退的風險升高，而OPEC +供給量增加的機會降低。」

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