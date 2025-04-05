千億獨角獸企業達闥欠薪1年 中國人形機器人產業浮現泡沫

曾為中國估值最高的機器人獨角獸企業，第一批投入人形機器人開發的「達闥機器人」，因為燒光54億元人民幣融資，加上遭美國列入黑名單，正陷入資金鏈危機，已無法發出工資。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕北京當局近來不斷吹捧其人形機器人產業，但曾為中國估值最高的機器人獨角獸企業，第一批投入人形機器人開發的「達闥機器人」，因為燒光54億元人民幣（下同，新台幣245.4億元）融資，加上遭美國列入出口管制黑名單，正陷入資金鏈危機，已經無法發出工資。

根據中媒《南方財經》報導，達闥機器人位於廣州黃埔區知識城的分公司大門緊閉，有員工表示，分公司已被斷水斷電多時。與此同時，達闥機器人上海總部及北京、深圳等分公司數百名員工，已進行長達1年的討薪糾紛。

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在社群平台小紅書上，達闥機器人北京分公司員工發文控訴遭欠薪，稱早在2024年1月就遭降薪，後來發薪無限延期，為此已經討薪400天。深圳分公司員工也發文記錄公積金補繳追繳流程，稱自己欠薪被迫離職。

公開資料顯示，達闥機器人成立於2015年，專注於雲端智慧機器人技術，2023年完成了C輪融資，金額超10億元（新台幣45.4億元），融資後公司估值達到223億元（新台幣1013.4億元），一度成為中國估值最高的機器人獨角獸企業。

2024年7月達闥機器人在世界人工智慧大會風光亮相，人形機器人「小紫」首批預售就達到100台，引發搶購熱潮。

但達闥機器人創辦人、董事長兼CEO黃曉慶3月31日坦承，公司業務的確遇到很大困難，為此進行了人員縮減，同時戰略調整，聚焦人形機器人和雲端大腦等業務，目前正在積極融資，拓展業務，並努力解決前員工的「欠薪」問題。

黃曉慶1982年畢業於華中科技大學，曾任職於美國貝爾實驗室，參與了早期網路協議研發，2007年返國後，擔任中國移動通信研究院首任院長，推動了中國通信技術從3G到4G的跨越。

2015年黃曉慶創辦了達闥機器人，致力於通過「雲腦+安全網+機器人」的三層架構，實現智慧機器人商業化，2023年獲中國科技部批准建設「雲端機器人國家新一代人工智慧開放創新平台」。

在被中國媒體曝出資金鏈斷裂問題前，達闥機器人3月17日與廈門松霖機器人科技公司還簽署了戰略合作協議。松霖機器人是A股上市公司松霖科技旗下專注機器人業務的全資子公司。

達闥機器人資金鏈出問題其實則早有預兆。該公司曾在2019年尋求在美國紐約交易所上市，但2020年美國商務部以支持中國軍需物資採購為由，將該公司列入出口管制黑名單。2023年該公司尋求在香港交易所上市，也因技術商業化進度未達標再度喊停，2次上市失敗暴露了其獲利模式不清晰的問題。

達闥機器人歷經6輪融資，累計募得逾54億元，軟銀、富士康均是重要股東，但在出現資金問題後，股東不願繼續支持，黃曉慶陷入找錢困難中。此外，該公司雖然研發專利申請超過2000項，但其核心零件-智慧柔性關節的成本始終高居不下。

金沙江創投管理合夥人朱嘯虎3月28日公開表示，正在大舉退出對人形機器人公司的投資，因為看不到人形機器人的商業化路徑。達闥機器人的暴雷似乎印證了朱嘯虎的發言。

朱嘯虎指出，中國的人形機器人公司面臨2大棘手難題，一是，技術成本居高不下，單台機器人售價高達數十萬元，遠遠超出了實際應用場景的付費意願；二是，落地場景模糊不清，許多企業聲稱的客户需求，更像是憑空想象出來的，並非真實存在。目前，人形機器人的主要客戶集中在大學、科研機構以及央企，但在朱嘯虎眼中，這些客户並不能構成理想的可持續商業化模式。

今年前3個月，中國54家人形機器人公司共獲得60.46億元（新台幣274.7）融資，已經快趕上2023年全年人形機器人公司獲得的融資總額，包括高盛等多家機構質疑，中國人形機器人產業已經浮現泡沫。

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