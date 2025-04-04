美國關稅衝擊》國發會助力企業擴大投資台灣

因應美國關稅衝擊，國發會主委劉鏡清表示，將會進行一連串的計畫，希望能夠擴大對台灣的投資，透過投資增加高薪就業機會，也增加民間消費。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普台灣時間3日公布新的關稅措施，政院今召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，會中國發會主委劉鏡清表示，國發會針對短期因應措施後，中長期如何讓台灣更加穩定、有更強實力往前走，將會進行一連串的計畫，希望能夠擴大對台灣的投資，透過投資增加高薪就業機會，也增加民間消費，同時也讓出口再成長。

劉鏡清分析，目前有5大趨勢：

1、供應鏈重組，他舉例，有些台商本身在台灣、中國、越南等地有工廠，台灣在這一波裡面相較於中國、越南等其他生產基地的成本，反而增加比較少，所以這些台商短期因應做法，就是回到台灣來生產，因為台灣既有工廠擴廠速度是最快。

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2、調整供應鏈結構，讓海外工廠變成半成品進到台灣進行組裝，只要吻合原產地的規定，就可以用比較具競爭力的稅賦進到美國去。

劉鏡清說，要回到台灣的企業不算少，因為台灣主要的海外東南亞生產基地，這次的稅賦看起來都高過台灣；有部分企業需要往海外進軍，也剛好實現經濟日不落的目的，所以也會協助他們針對供應鏈的重組進行輔導與協助。

3、非紅供應鏈逐漸形成很多新商機，他舉例，最近美國公布半導體供應鏈白名單，讓台灣得到更多訂單，在AI供應鏈的非紅化，台灣有很多的產業在這一波也得到很多的訂單，這種非紅供應鏈所產生的新效應，希望協助台商能夠確實掌握。

4、分散市場，劉鏡清說，也希望協助台商能夠盡快分散市場，分散市場就需要去奪取更多新市場，會協助他們建構能力，開拓新的市場，得到更多的訂單。他強調，在新的競爭環境下，成本與效率的競爭還是存在的，我們也會積極協助台商能夠盡快做好新競爭力的提升。

5、研發轉型，劉鏡清指出，對於很多產品生命週期已達成熟程度的廠商，需要進行研發、創新與轉型，以開發更多高值化產品，並藉此取得更高的市場地位。市場地位越高，競爭力就越強。

劉鏡清指出，將會協助廠商透過上述5趨勢的變化，積極提供幾項協助，首先，會在優化國內投資環境上給予強化，包括取得土地和機會，例如在園區提供租賃優惠，中階人才開放也在研議中，這些都會再逐步地提出；其次，也會協助廠商創新，會積極透過投資來激勵國內的創新與發展；另外，也會協助建立新的競爭力，讓既有的產業鞏固得更強，這幾個部分，國發會都會一連串提出新的措施，也會擇日對外公布。

他強調，這些措施目的只有一個，創造台灣更多高薪就業機會，給年輕人更好的未來，讓我們國家更茁壯、更能永續的發展。

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