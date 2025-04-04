逃不過川普關稅重擊！從中國轉戰柬埔寨設廠 CNN曝台商心聲

美國總統川普對全球各國徵收「對等關稅」，柬埔寨關稅稅率高達49%，是亞洲最高。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對全球各國徵收「對等關稅」，柬埔寨是關稅打擊最嚴重的國家之一，稅率高達49%。《CNN》訪問了一名台商許先生，他去年才從中國轉到柬埔寨投資設廠，沒想到，川普對柬埔寨商品徵收嚴厲關稅，恐改變了他的計劃。

美國有線電視新聞《CNN》訪問了在柬埔寨設廠投資、主要向美國客戶銷售現代燈具和天花板燈的台商許先生（Tim Hsu，音譯），他表示，川普的關稅打斷了他精心制定的投資藍圖。

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去年，許先生決定在柬埔寨投資，以實現其生產基地多元化，不再侷限於傳統的中國華南地區，就是為了防範川普對中國輸美產品徵收更高關稅。然而，一切都出乎意料，美國宣布對從柬埔寨進口的商品徵收嚴厲關稅，這項關稅稅率為亞洲最高、全球第2高，改變了一切。

許先生向CNN表示，「如果49%的關稅保持不變，我們將撤出柬埔寨的投資」。目前，他的下一步仍不確定，因為不確定是否會維持高關稅。

對許先生來說，撤出柬埔寨相對容易，因為投資仍處於早期階段。但對於許多其他在該國長期設有工廠、僱用數千名工人的公司來說，關稅消息無疑是毀滅性的。

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