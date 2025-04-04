川普全球關稅戰 林岱樺籲請副總統蕭美琴擔任對策召集人

林岱樺籲請副總統蕭美琴擔任對策召集人。（林岱樺服務處提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國總統川普展開全球關稅戰，台灣輸美產品將會加徵32%的關稅，立委林岱樺今（4日）表示，面對全球貿易關稅戰衝擊，政府應提升台灣應變機制到總統層級，由總統賴清德來統籌指揮；她建議，任命熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴，來擔任「台美關稅因應對策小組」召集人。

林岱樺指出，現在台灣應該關心聚焦於「台灣可以如何因應的做法」，以及「我們可以幫助政府作什麼」的面向，她呼籲企業跟民眾不要陷入「恐慌焦慮情緒」，政府團隊也要趕緊提出應變劇本及因應對策來，台美關係，仍然是有史以來最良好的階段，而且溝通管道都正常順利。

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林岱樺表示，台灣出口導向的經濟體質高度依賴對美市場，若遭受重稅衝擊，不僅將影響半導體、電子、機械、傳產等主力產業，更將對整體就業與股市信心帶來連鎖效應。在此情況下，政府不可再以常規部會層級來應對，而應升高由總統府來主導、視為國安層級議題來應變。

她建議，總統賴清德可以比照參考李登輝總統時代，將對外經貿談判重大政策交由總統府與國安會統籌，並任命熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴，來擔任「台美關稅因應對策小組」召集人，整合外交、經濟、國防、法務等部會資源，提出短、中、長期階段方案。

她說，蕭副總統長年深耕華府政界，是少數熟知美國政治邏輯、能即時掌握態勢的政治領袖，由她擔任對策小組總指揮官，相信具備高度說服力與信賴度。

林岱樺呼籲，面對可能的經濟震盪，應即刻啟動國安基金機制，穩定台股與金融市場信心，避免不實訊息與投機操作造成社會民眾以及企業的恐慌情緒。

她強調，唯有掌握主動權，透過高層級的統籌、明確的政策訊號與穩定的金融措施，才能真正守護台灣產業與民眾的信心，也才能讓台灣在國際經貿情勢風雲變幻之中，站穩腳步、穩健前行。

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