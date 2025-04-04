晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普全球關稅戰 林岱樺籲請副總統蕭美琴擔任對策召集人

2025/04/04 11:13

林岱樺籲請副總統蕭美琴擔任對策召集人。（林岱樺服務處提供）林岱樺籲請副總統蕭美琴擔任對策召集人。（林岱樺服務處提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國總統川普展開全球關稅戰，台灣輸美產品將會加徵32%的關稅，立委林岱樺今（4日）表示，面對全球貿易關稅戰衝擊，政府應提升台灣應變機制到總統層級，由總統賴清德來統籌指揮；她建議，任命熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴，來擔任「台美關稅因應對策小組」召集人。

　林岱樺指出，現在台灣應該關心聚焦於「台灣可以如何因應的做法」，以及「我們可以幫助政府作什麼」的面向，她呼籲企業跟民眾不要陷入「恐慌焦慮情緒」，政府團隊也要趕緊提出應變劇本及因應對策來，台美關係，仍然是有史以來最良好的階段，而且溝通管道都正常順利。

　林岱樺表示，台灣出口導向的經濟體質高度依賴對美市場，若遭受重稅衝擊，不僅將影響半導體、電子、機械、傳產等主力產業，更將對整體就業與股市信心帶來連鎖效應。在此情況下，政府不可再以常規部會層級來應對，而應升高由總統府來主導、視為國安層級議題來應變。

　她建議，總統賴清德可以比照參考李登輝總統時代，將對外經貿談判重大政策交由總統府與國安會統籌，並任命熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴，來擔任「台美關稅因應對策小組」召集人，整合外交、經濟、國防、法務等部會資源，提出短、中、長期階段方案。

　她說，蕭副總統長年深耕華府政界，是少數熟知美國政治邏輯、能即時掌握態勢的政治領袖，由她擔任對策小組總指揮官，相信具備高度說服力與信賴度。

　林岱樺呼籲，面對可能的經濟震盪，應即刻啟動國安基金機制，穩定台股與金融市場信心，避免不實訊息與投機操作造成社會民眾以及企業的恐慌情緒。

　她強調，唯有掌握主動權，透過高層級的統籌、明確的政策訊號與穩定的金融措施，才能真正守護台灣產業與民眾的信心，也才能讓台灣在國際經貿情勢風雲變幻之中，站穩腳步、穩健前行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財