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避險川普關稅、美10年期公債殖利率跌破4％！專家：債市是大贏家

2025/04/04 10:15

在避險潮影響下，基準的10年期美國公債殖利率一度跌破4%，創川普上任以來的最低水準。（彭博）在避險潮影響下，基準的10年期美國公債殖利率一度跌破4%，創川普上任以來的最低水準。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街正憂心，美國總統川普週三（2日）宣布對等關稅所掀起的貿易戰，可能使美國經濟陷入更糟情況，在避險潮影響下，基準的10年期美國公債殖利率一度跌破4%，創去年10月以來首見，也是川普上任以來的最低水準，專家更坦言「債市是大贏家」。與此同時，市場已反映出聯準會今年降息4次（每次0.25個百分點）的機率達50%，這種情境在週三前甚至沒被考慮過。

《彭博》報導，對於美國百年來最劇烈的關稅上調，可能重創經濟增長擔憂預期，正推動全球債市猛烈反彈，10年期美國公債殖利率週四（3日）一度跌破4%，歐洲與英國的債券殖利率也大幅下跌，與此同時，交易員也加碼押注歐洲央行與英格蘭銀行將進一步寬鬆貨幣政策，預期2家央行今年可能各再降息3次。

外匯交易商XTB研究總監布魯克斯 （Kathleen Brooks）坦言「債市是大贏家」，他認為，各國央行可能會採取措施，以減輕美國新貿易政策帶來的部分衝擊。

川普週三宣布的關稅遠超市場預期，他提出對所有出口至美國的商品課徵至少 10% 關稅，並對那些與美國存在巨大貿易逆差的國家加徵額外關稅。此舉加劇了全球貿易緊張局勢，投資人紛紛湧向避險資產。

在投資人紛紛避開風險性資產的狀況下，債市反應十分劇烈，10 年期美國公債殖利率一度跌破4%，隨後回升至4.03%，而2年期殖利率則下跌約15個基點，至3.7%。

交易員現在已經預期聯準會年底前會降息0.9%（90個基點），這代表至少會降息3次，每次降0.25%，而且第4次降息的機率也相當高。

在川普宣布關稅後，許多投資人仍押注美國公債將繼續上漲。花旗集團 （Citigroup ） 的策略師將美債評等上調為「加碼」，表示川普的行動比市場預期更具侵略性，這些關稅對美國經濟增長構成明顯風險。

而來自高盛、巴克萊、加拿大皇家銀行與法國興業銀行的策略師，已經下調了10年期美國公債殖利率在年底時的預估，大多數專家指出，經濟前景的不確定性是主要因素。

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