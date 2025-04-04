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股市大屠殺還沒完？華爾街曝「最糟情況」要投資者注意「1件事」

2025/04/04 10:37

美股主要指數週四（3日）全面暴跌。（美聯社）美股主要指數週四（3日）全面暴跌。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布全面性的新貿易關稅，導致美股主要指數週四（3日）全面暴跌，但對此分析師示警，股市尚未完全反映最壞的關稅情景，投資者不應「試圖接下掉落下來的刀子」。

綜合媒體報導，就在川普宣布世紀性關稅措施後，美國股市週四暴跌，市值蒸發約3.1兆元，其中3大指數創下至少2020年6月以來最大單日跌幅。

麥格理集團經濟主管David Doyle表示，這是「美國史上最大的貿易衝擊」，他說：「關稅增加了滯脹的風險，這可能會導致核心通膨上升、經濟增長放緩，並增加美國經濟衰退的可能性。」

Sanctuary Wealth 首席投資策略師芭泰斯（Mary Ann Bartels）在1份報告中表示：「這是關稅的最壞情況，但市場並未消化這一因素，因此我們看到如此激烈的避險反應。」他補充，預計未來幾個月，甚至今年上半年末，市場都會保持動盪情況。

「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）則敦促潛在的逢低買家保持觀望。他在1封電子郵件中表示：「投資者不應試圖接下掉落下來的刀子。」

他認為， 這是個史詩般的經濟和市場事件，類似於1971年和金本位制的終結，但會帶來直接的負面後果。

St James’s Place 投資長Justin Onuekwusi 表示：「我認為股市尚未完全反映最壞的關稅情景。這裡有很大的風險，市場可能會開始積極地反映當前的關稅水準以及可能的重大報復。」

但他也提醒，世界各國政府在與美國展開針鋒相對的貿易戰前，要三思而行。他說：「大規模的報復可能導致關稅惡性循環，這可能會對經濟增長造成衝擊，並陷入衰退。」

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