美國關稅政策引全球震盪 中鋼：影響有限但審慎評估

美國實施新關稅政策，中鋼審慎評估潛在影響。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國總統川普公布等關稅政策，引發全球經濟動盪，中鋼表示，我國出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件產品，仍適用原有「貿易擴展法第232條」所課徵的25%關稅，美國新關稅政策對中鋼影響相對有限，不過中鋼仍會審慎評估各項潛在影響。

美國政府自4月5日及4月9日起，分別實施10%的基礎關稅（Tariff Baseline）以及針對特定國家的對等關稅（Reciprocal Tariff）的貿易新政策，引來全球譁然，大多受影響國家正尋求因應對策。

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中鋼表示，目前我國出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件產品，仍適用原有「貿易擴展法第232條」所課徵的25%關稅，尚未納入此次新增的對等關稅清單，經初步評估，此次政策對中鋼公司直接出口美國的影響相對有限。

中鋼指出2024年台灣出口美國的鋼鐵相關產品總量約92.4萬公噸，包含約70萬公噸的鋼材與22.4萬公噸的下游製品。整體而言，台灣出口至美國市場仍具相當規模，關稅政策若導致美國經濟或消費市場出現波動，將可能進一步影響鋼鐵產業鏈的用鋼需求。

面對國際貿易政策的變化，中鋼表示，將持續密切關注後續發展，並與政府及產業公協會保持緊密聯繫，審慎評估各項潛在影響，並採取適切對應措施，確保供應穩定與客戶權益，以積極主動的態度因應挑戰。

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