費城半導體指數重挫9.8％ 台股周一剉咧等？

美股週四（3日）出現大規模拋售潮，其中費城半導體指數暴跌9.88％。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald）公佈大規模對等關稅，稅率遠超出市場預期，引發美股週四（3日）大規模拋售潮，其中費城半導體指數暴跌近10％，台積電ADR大跌7.64％，聯電ADR跌4.17%，日月光ADR跌9.19%，下週一（7日）台股開盤壓力沉重。

費半指數週四重挫9.88％，收3893.68點，創下2020年3月以來最差的單日表現。各成分股來看，除了先前傳出可能與台積電成立合資企業營運代工業務的英特爾（Intel）上漲2％之外，其餘成分股全數收黑。

請繼續往下閱讀...

台積電ADR收跌7.64％、輝達（NVIDIA）跌7.81％、超微（AMD）跌9.16％、艾司摩爾（ASML）跌6.84％、格羅方德（GlobalFoundries）跌7.56％、美光（Micron）跌16.09％。

在川普對等關稅衝擊下，昨（3）日亞股一片慘澹，日股昨盤中一度下跌1623點，今（4）日早盤日韓股續挫；關稅消息傳出後，台指期夜盤也大跳水，高點一度下殺超過800點，終場收20859點，跌437點、跌幅2％，法人認為，下週一台股開盤恐再破底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法