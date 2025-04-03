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漢翔岡山鍛造新廠啟用 邁入「恆温鍛造」領域門檻

2025/04/03 14:14

漢翔公司運用國內廠商原有鍛造加工經驗，研發航空鍛造生產必要機具設備，透過國內產學界參與並整合資源，建構航空高階鍛造自主供應量能。（漢翔提供）漢翔公司運用國內廠商原有鍛造加工經驗，研發航空鍛造生產必要機具設備，透過國內產學界參與並整合資源，建構航空高階鍛造自主供應量能。（漢翔提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕漢翔公司整合國內產學界鍛造經驗及供應鏈資源，於高雄岡山打造高階鍛造製程技術新廠、4月2日落成啟用，宣告自家能量已達「熱鍛」領域實現條件，並將進一步邁入更高階且高附加價值的「恆温鍛造」領域門檻。

新廠啟用典禮現場包含漢翔董事長胡開宏、高市經發局長廖泰翔及多位貴賓共同出席祈福。

漢翔董事長胡開宏表示，漢翔公司投入關鍵技術及製程研究，進一步邁入高階且高附加價值的「恆温鍛造」領域，升級國家鍛造產業供應鏈。（漢翔提供）漢翔董事長胡開宏表示，漢翔公司投入關鍵技術及製程研究，進一步邁入高階且高附加價值的「恆温鍛造」領域，升級國家鍛造產業供應鏈。（漢翔提供）

胡開宏表示，航空發動機為飛機心臟，而發動機製造以鍛造材料為最難獲得的自主核心，從經國號戰機發展至勇鷹號高級教練機歷程，陸續建立了航空發動機「冷鍛零件」製造，及發動機組裝、測試等部分能量，並成功推展至民用航空發動機的全球價值鏈中，成為國際大廠的重要夥伴，而高附加價值的「恆溫鍛零件」鍛造技術仍掌握在少數國際大廠手中。

漢翔運用國內廠商原有鍛造加工經驗，研發航空鍛造生產必要機具設備，投入關鍵技術及製程研究，進而組建鍛造廠，宣告自家能量已達到「熱鍛」領域的實現條件，進一步邁入更高階且高附加價值的「恆温鍛造」領域之門檻，透過國內產學界參與並整合資源，升級國家鍛造產業供應鏈。

高市經發局長廖泰翔指出，航太產業一直是高雄極力推廣產業，據經濟部統計， 2024年全台航空產業總產值約1466.48億元，高雄佔總產值約3成近500億元，顯見高雄航太產業能量的影響力，市府也持續透過在地法人金屬中心扶持，來提升在地企業的技術水準，也期待透過漢翔在鍛造技術以及發動機的擴大投資下，能讓台灣整體航太產業有更進一步的發展。

經發局補充，為協助在地的航太業者，高市府是全台唯一舉辦NADCAP人才培訓課程的縣市，而NADCAP是全球航太工業的特殊產品和製程進行的專業認證，對國際航空大廠而言，必須通過NADCAP認證，產品才能打入供應鏈。

去年的課程吸引漢翔、駐龍、朝宇、長亨、晟田等5家在地航太廠商，以及豐達、寶一、台灣穗高、富成金屬、元生、榮剛等6家來自全台的航太業者參與，市府已協助多達80家次業者取得認證，讓在地航太業者提升供應鏈位階接軌國際市場。只要是高雄在地相關廠商參加，市府都會全額補助一位學員的學費，今年課程時間預計安排在9月份，歡迎全台航太業者一同共襄盛舉。

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