川普關稅炸彈衝擊彰化傳統產業 縣議會喊話中央盡速做出因應對策

彰化縣無黨籍縣議員（由左至右）吳韋達與施佩妤，以及國民黨縣議員曹嘉豪、民進黨莊陞漢，針對川普對台祭出32％對等關稅，緊急召開記者會，呼籲中央地方要做出幫助產業的因應對策。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對美國總統川普宣布對等關稅，對台課徵32％，造成彰化傳統產業大地震，憂心訂單流失，彰化縣議會今天開出第一槍，呼籲中央與地方都應該迅速就「關稅炸彈」研議對策，希望能夠比照疫情期間的融資貸款、利息補貼、租稅減免等優惠措施，幫助產業與勞工度過關稅風暴。

彰化縣議員莊陞漢強調，這次川普宣布對台的對等關稅，根本就是炸彈關稅。（記者劉曉欣攝）

無黨籍縣議員吳韋達與施佩妤，以及國民黨縣議員曹嘉豪、民進黨莊陞漢等4人，今天緊急召開記者會，因為川普對台祭出32％對等關稅，將大大衝擊彰化縣重要的汽機車燈、衛浴水五金產業、自行車零件、機械設備、金屬加工、鋼鐵螺絲帽等產業，許多業者已經一夜不成眠，就算是清明連假也要趕快做出因應對策。

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彰化縣議員曹嘉豪認為川普對台關稅，衝擊彰化大多數的傳產與勞工。（記者劉曉欣攝）

吳韋達指出，由於台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵一半關稅，也就是32％關稅。彰化縣是傳統大縣，出口接單都以美國為主要市場，許多企業主一早就向他反映，貨物出口到一半，如今就要臨時跟代理商協商如何分擔這32％的關稅衝擊，整個清明連假都泡湯了。

彰化縣議員吳韋達認為川普宣布對台關稅，中央與地方都應該快速做出對策，一起撐產業。（記者劉曉欣攝）

施佩妤強調，以鹿港頂番婆的衛浴水五金產業，7成都是外銷，外銷訂單當中有6成都是來自美國，如今美國川普突然調高關稅，勢必讓成本上升，也減弱價格競爭力。建議中央應該啟動融資貸款、利息補貼、租稅減免等優惠措師，設置「一站式服務窗口」來進行全方位協助。

彰化縣議員施佩妤指出，鹿港頂番婆衛浴水五金的訂單主要都來自美國，這次對台關稅的宣布影響太大。（記者劉曉欣攝）

曹嘉豪表示，川普宣布對台的對等關稅，對於彰化縣以出口美國的傳統產業衝擊太大，影響的不是產業老闆，也將影響勞工生計，呼籲中央政府不能拖，加速啟動外交協商、產業應變、財務與稅務支持措施。

莊陞漢指出，川普所宣布的對台對等關稅，根本就是「關稅炸彈」，因為，台灣護國神山的半導體產業才占就業人口的2％，大多數基層勞工都是在傳產，希望能夠比照疫情訂定照顧產業的措施，協助產業轉型與因應。

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