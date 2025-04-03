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華碩借券賣出大增！遭列上市櫃23檔注意股

2025/04/03 12:25

華碩（2357）因借券賣出大增被列注意股，（歐新社）華碩（2357）因借券賣出大增被列注意股，（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所、櫃買中心週三（2日）公布23檔注意股，其中華碩（2357）因借券賣出大增被列注意股，

根據證交所公布資料，華碩4月1日最近6個營業日的借券賣出成交量，占了最近6個營業日總成交量比率13.29%，且4月1日借券賣出成交量較最近60個營業日的日平均借券賣出成交量放大為7.46倍，因此被列注意股。

根據證交所公告，上曜（1316）、華碩（2357）、銘旺科（2429）、華固（2548）、統一證（2855）、聯鈞（3450）、世芯-KY（3661）、龍德造船（6753）、矽創（8016）、陞泰（8072）、越南控-DR（9110）、泰聚亨-DR（911622）、全國（9937），共13檔被列入注意股。

櫃買中心則公布穩懋（3105）、杭特（3297）、上詮（3363）、哲固（3434）、信立（4303）、天鉞電（5251）、高技（5439）、邑錡（7402）、擎亞（8096）、國統（8936）等10檔注意股。

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