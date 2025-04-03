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川普對台課徵32％關稅 蘭協：審慎評估市場是否可承擔累積成本

2025/04/03 10:01

台灣蘭花以外銷為主，最大外銷市場在美國。（資料照）台灣蘭花以外銷為主，最大外銷市場在美國。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣5日起將被美國課徵32%關稅，台灣蘭花最大外銷市場就是美國，台灣蘭花協會表示，目前尚無法確認美國課徵關稅細項，目前還在蒐集資訊，也指出台灣蘭花都是以種苗零關稅輸美，由當地廠商接力生產，若關稅提高到32%，需評估市場是否可承擔累積成本。

台灣蘭花以外銷為主，最大外銷市場就在美國，去年蘭花外銷產值為1.5億美元，輸往美國就達6145萬美元，川普宣布提高各國關稅，台灣則除半導體等產品外，產品將課徵32%關稅，台灣蘭花協會秘書長曾俊弼表示，台灣蘭花都是種苗零關稅出口到當地後，再由美國廠商接力生產，也就是都是半成品輸出後，再讓美國當地廠商培育成成品，是一成熟的產業鏈，因美國宣布的提高關稅措施並未有更詳細的訊息，包含到底具體是哪些品項等，因此還要持續蒐集資訊。

曾俊弼指出，美國當地廠商對川普措施也是一頭霧水，並指出若關稅確實提高到32%，不僅蘭花價格會拉高，其他周邊產品如花盆、陶瓷等價格都會拉高，相關成本勢必會轉嫁到消費者身上，屆時誰來付關稅稅金還有市場能否承擔累積的成本都要觀察，對市場、業者、消費者都不利，美國目前是全面提高關稅，並非只有針對台灣，也就是有產品輸入美國的國家都會受到影響，因此也還要了解其他國家面對關稅提高後因應的型態。

曾俊弼表示，若美國持續提高關稅，將會開發其他市場，也因應這次變局，蘭協會在9日舉行因應措施座談會，蒐集業者的意見。

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