TikTok大限將至，亞馬遜、OnlyFans創辦人加入競購。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著TikTok尋找買家的截止日期逼近，這家短影音平台的競標者愈來愈多，包括科技巨頭亞馬遜（Amazon）以及成人社群平台OnlyFans創辦人率領的財團都加入競購。

《路透》報導，美國官員多次針對TikTok平台與中國的聯繫提出安全疑慮，TikTok和母公司字節跳動（Bytedance）則一再否認這一說法。川普政府在年初訂下4月5日的最終期限，要求TikTok將美國業務出售給非中國買家，否則將面臨禁令。隨著截止日期進入最後倒數，川普政府官員週三（2日）舉行會議，討論TikTok的各種選項。

請繼續往下閱讀...

OnlyFans創辦人斯托克利（Tim Stokely）經營的Startup Zoop已與加密貨幣基金會合作，提交後期計劃加入TikTok的競標；1名美國政府官員則證實，亞馬遜已向副總統范斯（JD Vance）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）致信，表達收購TikTok的意願。

《紐約時報》率先報導了亞馬遜週三的出價，不過根據《紐時》報導，參與討論的各方似乎並沒有認真看待亞馬遜的提案。在最後一刻出價的消息傳出後，週三亞馬遜股價收漲2％。

針對報導，亞馬遜拒絕置評；TikTok和字節跳動則未立即回應。

亞馬遜長期以來一直有擴大進軍社群媒體的野心，利用社群網路可以幫助亞馬遜出售更多的商品，並吸引年輕用戶。亞馬遜在2014年以近10億美元（約新台幣331.5億元）的價格買下實況平台Twitch，並在2013年收購Goodreads，建立旗下社群網路。亞馬遜先前也曾開發並測試一個類似TikTok的短影音平台，稱為Inspire，不過這一應用程式在今年稍早正式關閉。

川普上（3）月曾透露，政府已經與4個不同團體討論關於TikTok出售的議題，但並未點名潛在的買家名單。

《路透》上週報導稱，私募股權公司黑石集團（Blackstone）正在討論加入以海納國際集團（Susquehanna International Group）、泛大西洋投資（General Atlantic）為首的字節跳動非中國股東，注入新資本，競購TikTok美國業務。

《金融時報》週二（1日）報導則稱，美國創投公司Andreessen Horowitz正商談增加外部資金，以收購TikTok中國投資人的股份，這是由甲骨文（Oracle）和其他美國投資人領導競購。

自2024年通過法案以來，TikTok的未來一直懸而未決，當時兩黨壓倒性的支持，要求字節跳動在1月19日之前剝離TikTok美國業務，川普上任後將這一期限延長至4月5日。華府官員表示，TikTok的所有權使平台聽命於中國政府，北京可以利用這一應用程式對美國進行影響力行動，並蒐集美國人的資料。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法