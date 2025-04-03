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川普課台32％關稅列榜上第4順位 鄉民熱議：半倍奉還而已

2025/04/03 07:42

川普列出關稅稅率圖表。（彭博社）川普列出關稅稅率圖表。（彭博社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點），在白宮玫瑰園宣布新關稅，他秀出的圖表詳細列出美國對每個國家徵收關稅百分比，其中台灣對美課徵64%關稅，美國則對台灣課徵32%關稅。對此鄉民也隨即在PTT同步熱議。

川普於美股收盤後宣布對各國徵收至少10%甚至更高的關稅，在他秀出的大型告示牌中，被放在最上頭的是向中國課徵34%關稅，同時也列出中國課徵美國67%關稅；排在第二順位的則是向歐盟課徵20%關稅，至於歐盟則是向美國課徵39%的關稅；第三順位則是向越南課徵46%關稅，越南則是向美國課徵90%的關稅。至於台灣則是排在榜上的第4順位，美國將對台灣課徵32%關稅，台灣則是向美課徵64%關稅。

在表上也列出，美國將向日本課徵24%關稅，向印度課徵26%關稅，向南韓課徵25%關稅，泰國、瑞士、印尼、馬來西亞則分別是36%、31%、32%、24%。不過先前不斷被美國威脅的加拿大和墨西哥，在白宮於社群平台X（前身為「推特」）所秀出的多張告示牌中，則未出現在名單上。

川普也提到，向各國收取的關稅，相當於目前或過去各國向美國收取關稅的一半，因此這些關稅並不是完全對等的。他認為對等關稅對很多國家來說都會很困難，所以美國不這麼做。

今晨4點多鄉民也在PTT八卦板上陸續發文議論，有網友列出川普課徵的關稅數據，有人直呼「川普的關稅看板也太大張了吧？」，也有人直呼「台灣在第四名耶，世界又看見了台灣」、「川普在公布Country的排名，台灣排在第四名」。

也有鄉民表示「雖然川普演得很像黑幫，但最後才課一半回去，台灣課美國64%，川普才還32%，半倍奉還而已」、「還打5折喔，川川果然是刀子嘴豆腐心」，但也有人表示「為什麼中國跟台灣是第一梯隊32~34%」，對此也有鄉民回應「你知道台對美國汽車課多少關稅嗎」、「台灣對海外進口關稅真的課很重，這是事實」、「台灣稅太重了，早就不是新聞」等。

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