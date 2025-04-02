不甩北京施壓 沃爾瑪堅持要求中國供應商降價

沃爾瑪（Walmart）持續向中國供應商施壓，要求他們降低產品價格，以抵銷美國總統川普實施關稅。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，知情人士透露，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）仍持續向中國供應商施壓，要求他們降低產品價格，以抵銷美國總統川普實施的關稅，儘管中國政府官員上個月召見該公司的高層主管討論此問題，並揚言要對其祭出報復措施。

沃爾瑪並未因中國政府的施壓而改變立場，仍要求供應商針對每一輪關稅將價格降低高達 10%，實質上是要求他們承擔川普政府加徵的關稅。川普自重返白宮以來，已對中國進口商品加徵兩輪關稅皆是10%。

請繼續往下閱讀...

即使遭到中國官媒警告，北京當局可能祭出報復措施，沃爾瑪仍堅定立場，反映出川普的關稅加劇中國國內經濟放緩的壓力下，中國企業所面臨的困境。

這些正在進行的談判對於沃爾瑪及其龐大的供應商網路來說，是常見的做法，卻也顯示出美國企業為抵銷額外增加的成本，所採取的因應措施。隨著川普政府2日將宣布對主要貿易夥伴實施新的對等關稅，這些成本預計只會增加，並擴大川普已對中國進口商品徵收的20%的關稅。

知情人士透露，沃爾瑪與供應商之間的價格談判涵蓋所有產品類別，而非僅限於特定原產國。對此，沃爾瑪發言人表示，公司與供應商的談判目標始終是為了提供低廉的價格，並將與他們密切合作，尋找最佳的前進方向。

包括Target和好市多（Costco）在內的其他美國零售商也表示，關稅可能會導致漲價，他們將與供應商合作因應。產業分析師預計，從服裝到家居用品等商品尤其將受到對中商品加徵關稅的影響。

但部分中國製造商發現，很難滿足沃爾瑪每輪關稅需降價高達10%的要求。知情人士指出，不同供應商的價格談判性質和階段各不相同。

與沃爾瑪之間充滿挑戰的談判顯示，中國出口商在未來一段時間內可能面臨艱困的經營環境。為了維持與美國客戶的長期合作關係並保持獲利能力，一些中國工廠老闆表示，他們已開始尋找亞洲其他地區的替代生產地點，如柬埔寨和越南。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法