厭倦辦公室？這15種高薪戶外工作 年薪至少103萬

《FinanceBuzz》點出愛好戶外者適合的15個高薪工作。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕如果厭倦了整天在辦公室工作，夢想著到戶外去看看世界，或許能考慮大部分時間都在戶外度過的工作。戶外工作涵蓋廣泛的行業和技能水平，許多並不需要學歷文憑，美國財經媒體《FinanceBuzz》整理15個工作，這些不僅適合愛好戶外的人，薪資待遇也不錯。

《FinanceBuzz》點出愛好戶外的人適合這15種高薪工作，所有薪資估算均來自美國勞工統計局（BLS）。

請繼續往下閱讀...

1.救生員（Lifeguard），平均年薪31340美元（約新台幣103.7萬元）。

2.滑雪巡邏員（Ski patro），平均年薪31340美元（約新台幣103.7萬元），滑雪巡邏員是滑雪愛好者的理想工作，負責監視滑雪場並幫助人們確保安全。

3.動物園工作人員（Zoo worker），平均年薪31830美元（約新台幣105.4萬元）。

4.探險嚮導（Adventure guide），平均年薪32200美元（約新台幣106.6萬元），這可能是清單中「最酷」的工作，畢竟，誰不想帶領其他人去旅行並留下終生難忘的回憶呢？作為探險嚮導，您可以為風景區或旅遊公司工作。

5.苗圃工作人員（Nursery worker），平均年薪36140美元（約新台幣119.6萬元），如果您是園藝專家或植物愛好者，可以考慮做苗圃工作人員。

6.攝影師（Photographer），平均年薪40760美元（約新台幣134.9萬元）。

7.害蟲防治人員（Pest control worker），平均年薪43470美元（約新台幣143.9萬元）。

8.教練（Coach），平均年薪45910美元（約新台幣152萬元）。

9.測量技術員（Surveying technician），平均年薪48940美元（約新台幣162萬元），這些技術人員收集數據來製作地圖，並經常去現場測量土地面積並記錄地理數據。。

10.公路工作人員（Highway worker），平均年薪49070美元（約新台幣162.4萬元）。

11.環境技術員（Environmental technician），平均年薪50660美元（約新台幣167.7萬元），這很可能需要專業的大學學位，環境技術人員可以幫助清理污染區域或與企業合作減少浪費。

12.郵差（Letter carrier），平均年薪59340美元（約新台幣196.4萬元）。

13.物業檢查員（Property inspector），平均年薪67700美元（約新台幣224.1萬元）。

14.景觀建築師（Landscape architect），平均年薪79320美元（約新台幣262.6萬元）。

15.農夫（Farmer），平均年薪83770美元（約新台幣277.3萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法