晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

厭倦辦公室？這15種高薪戶外工作 年薪至少103萬

2025/04/02 17:37

《FinanceBuzz》點出愛好戶外者適合的15個高薪工作。（示意圖，歐新社）《FinanceBuzz》點出愛好戶外者適合的15個高薪工作。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕如果厭倦了整天在辦公室工作，夢想著到戶外去看看世界，或許能考慮大部分時間都在戶外度過的工作。戶外工作涵蓋廣泛的行業和技能水平，許多並不需要學歷文憑，美國財經媒體《FinanceBuzz》整理15個工作，這些不僅適合愛好戶外的人，薪資待遇也不錯。

《FinanceBuzz》點出愛好戶外的人適合這15種高薪工作，所有薪資估算均來自美國勞工統計局（BLS）。

1.救生員（Lifeguard），平均年薪31340美元（約新台幣103.7萬元）。
2.滑雪巡邏員（Ski patro），平均年薪31340美元（約新台幣103.7萬元），滑雪巡邏員是滑雪愛好者的理想工作，負責監視滑雪場並幫助人們確保安全。
3.動物園工作人員（Zoo worker），平均年薪31830美元（約新台幣105.4萬元）。
4.探險嚮導（Adventure guide），平均年薪32200美元（約新台幣106.6萬元），這可能是清單中「最酷」的工作，畢竟，誰不想帶領其他人去旅行並留下終生難忘的回憶呢？作為探險嚮導，您可以為風景區或旅遊公司工作。
5.苗圃工作人員（Nursery worker），平均年薪36140美元（約新台幣119.6萬元），如果您是園藝專家或植物愛好者，可以考慮做苗圃工作人員。
6.攝影師（Photographer），平均年薪40760美元（約新台幣134.9萬元）。
7.害蟲防治人員（Pest control worker），平均年薪43470美元（約新台幣143.9萬元）。
8.教練（Coach），平均年薪45910美元（約新台幣152萬元）。
9.測量技術員（Surveying technician），平均年薪48940美元（約新台幣162萬元），這些技術人員收集數據來製作地圖，並經常去現場測量土地面積並記錄地理數據。。
10.公路工作人員（Highway worker），平均年薪49070美元（約新台幣162.4萬元）。
11.環境技術員（Environmental technician），平均年薪50660美元（約新台幣167.7萬元），這很可能需要專業的大學學位，環境技術人員可以幫助清理污染區域或與企業合作減少浪費。
12.郵差（Letter carrier），平均年薪59340美元（約新台幣196.4萬元）。
13.物業檢查員（Property inspector），平均年薪67700美元（約新台幣224.1萬元）。
14.景觀建築師（Landscape architect），平均年薪79320美元（約新台幣262.6萬元）。
15.農夫（Farmer），平均年薪83770美元（約新台幣277.3萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財