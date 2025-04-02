曾文生：核三若沒安檢就延役 會有很大爭議

台電董事長曾文生（左）接受專訪。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生今天（2日）接受專訪，他指出，核電歷經很多公共討論，現在有核安、核廢料、社會共識三個基本原則，而用不用核電非倡議者決定，需要有嚴謹把關，目前核二廠物理上不可能，核三廠則是要做完整安全分析，若沒安檢直接延役將會有很大爭議。

曾文生表示，核能在台灣經歷過很多公共討論，這段時間包括總統賴清德、行政院長卓榮泰等，都有對外強調核能安全、核廢處置與社會共識三個基本原則。其中，安全是專業的責任，他強調，用不用核電不是倡議者決定，需要嚴謹把關，並獲得社會認同。

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他說明，核電延役的流程必須做全面性地安全分析，國際上同業同儕審查後，再提送完整的延役報告給核安會審查。

以核二、核三廠現況，核二廠乾貯設施正在解決，物理上燃料池還是滿的，燃料棒要取出，才可安全評估，核三廠爐心內燃料棒可以移進去燃料池，但是核安會等單位會不會同意「不用安檢」直接延役，「這會有很大爭議」，過程中只要有瑕疵會被擴大。

但曾文生也在近期兩次專訪中提到，核廢料問題要能妥善的解決，得到支持可能性才會大幅增加。所有能源中，特別是核電使用「有一定程度風險」，在台灣就有地震等狀況，民眾要理解可能的風險、可接受的範圍。

他強調，要選擇各種能源都要用穩健方法評估，目前低放射性核廢料放置在蘭嶼與核電廠，但地方公投至今無法辦理，沒辦法取得合理地點；至於高放射性核廢料（燃料棒）要推動選址條例的立法，相關單位已在推動相關工作，遊戲規則由行政部門來提，立法院決定，台電會積極執行相關工作，但「能不能被信任」是往前推動的最重要基礎。

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