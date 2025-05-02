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川普鬆口 「很有機會」和中國達成關稅談判協議

2025/05/02 09:14

美國總統川普鬆口坦承，橫掃全球的關稅計畫，有害他的政治利益。（法新資料照）美國總統川普鬆口坦承，橫掃全球的關稅計畫，有害他的政治利益。（法新資料照）

印度、南韓及日本 是首批與美達成貿易協議國家

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普鬆口坦承，橫掃全球的關稅計畫，有害他的政治利益，但他還是要救國家，且不會為安撫投資人而倉促達成貿易協議。此外川普除了透露與各國的談判進度外，也表示與中國的關稅談判「很有機會」達成協議，但「必須以美國的條件為準，而且要公平」。

《彭博》、《南華早報》等媒體報導，川普接受美國新聞媒體《NewsNation》主持人歐萊利（Bill O’Reilly）訪問，當問及是否認同他的關稅政策存在「觀感問題」，川普回答「是的」，「但我是個誠實的人，我們必須救這個國家。」

川普進一步承認，他的關稅策略存在不小政治風險，若無法改變民眾觀感，共和黨恐怕在明年期中選舉痛失眾議院控制權。但他表示仍會鐵了心繼續推動，「我有辦法說服大家相信關稅有多好。」

川普還告訴《NewsNation》，從早到晚有100多個國家來電，渴望與美國達成關稅協議。他透露與印度、南韓及日本的首批貿易協議將在數週內達成，而當被問到何時將宣布與這三個國家達成協議。川普說：「我們與他們有潛在的協議。」

川普說：「我們處在有利的位置，他們需要我們，我們不需要他們。」並補充，印度非常想達成協議。

至於中美關稅大戰，川普表示「很有機會」與中國達成協議，但「必須以我們的條件為準，而且要公平」。

然而美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）30日接受《福斯新聞》專訪指出，中美尚未正式展開貿易談判，不過他在訪談中提到，川普政府預計在數週內，與部分貿易夥伴敲定初步關稅協議，但和印度的協商還未「接近終點線」。

美國財政部長斯科特貝森特（Scott Bessent）則在接受《CNBC》採訪時表示，由於中美兩國貿易不平衡，緩和與美國的關稅爭端取決於中國。

然而，根據中國官方媒體報導，川普政府一直在尋求與北京接觸，以啟動關稅談判。

歐萊利表示，他聽說與其他國家的一些交易已基本達成，而且這些交易的宣布可能會引發股價飆升時，川普表示，這些都是「潛在交易」，然後又說：「沒關係，可以等兩週。」

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