晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

網傳中共軍演影響船隻入港 經部駁斥：天然氣船如期靠卸

2025/04/02 14:56

經濟部澄清，液化天然氣船均如期靠卸，並未受中國軍演影響。（資料照）經濟部澄清，液化天然氣船均如期靠卸，並未受中國軍演影響。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中共對台軍演，但網路社群流傳及部分媒體報導，高雄永安港外液化天然氣船受到軍演而無法進港。經濟部今（2）日澄清，天然氣船須依計畫時間進港靠卸，若提早抵達，就必須在港外繞行等候，此是液化天然氣船進港靠卸的正常程序，且今天清晨中油該艘液化天然氣船已依原計畫於永安港完成靠卸，籲請外界勿以訛傳訛。

經濟部表示，近期中油無論靠卸高雄永安港、台中港的貨氣都未受軍演影響，國內天然氣供應無虞。

至於網傳的液化天然氣船受軍演影響無法入港靠卸，中油公司表示，該艘液化天然氣船依計畫應在4月2日進港靠卸，但因提前於4月1日即抵達台灣南部海域，所以須在高雄外海繞行等候。

中油說明，依契約規定，定時向永安廠回報船舶位置及預計抵港時間，此為液化天然氣船提早抵達目的地的正常作業，中油對於船舶動態均有密切掌握。

經濟部申明，對於過去一年來三度發生類似錯假訊息在網路社群及部分媒體流傳，造成社會與民眾不安，深感遺憾，期盼大眾能理性分辯，共同遏止虛假訊息的惡意傳播。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財