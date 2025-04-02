網傳中共軍演影響船隻入港 經部駁斥：天然氣船如期靠卸

經濟部澄清，液化天然氣船均如期靠卸，並未受中國軍演影響。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中共對台軍演，但網路社群流傳及部分媒體報導，高雄永安港外液化天然氣船受到軍演而無法進港。經濟部今（2）日澄清，天然氣船須依計畫時間進港靠卸，若提早抵達，就必須在港外繞行等候，此是液化天然氣船進港靠卸的正常程序，且今天清晨中油該艘液化天然氣船已依原計畫於永安港完成靠卸，籲請外界勿以訛傳訛。

經濟部表示，近期中油無論靠卸高雄永安港、台中港的貨氣都未受軍演影響，國內天然氣供應無虞。

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至於網傳的液化天然氣船受軍演影響無法入港靠卸，中油公司表示，該艘液化天然氣船依計畫應在4月2日進港靠卸，但因提前於4月1日即抵達台灣南部海域，所以須在高雄外海繞行等候。

中油說明，依契約規定，定時向永安廠回報船舶位置及預計抵港時間，此為液化天然氣船提早抵達目的地的正常作業，中油對於船舶動態均有密切掌握。

經濟部申明，對於過去一年來三度發生類似錯假訊息在網路社群及部分媒體流傳，造成社會與民眾不安，深感遺憾，期盼大眾能理性分辯，共同遏止虛假訊息的惡意傳播。

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