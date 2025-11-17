創新高後僅1個多月 比特幣吐光今年漲幅

比特幣週日（16日）跌破9萬3714美元，吐光今年漲幅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣在10月初創下歷史新高後，隨著人們對於川普政府親加密貨幣立場的熱情消退，以及近期對科技股高漲的情緒降溫，僅僅1個多月的時間，比特幣就吐光今年以來超過30％的漲幅。

《彭博》報導，比特幣週日（16日）跌破9萬3714美元，低於去年的收盤價。在川普贏得美國總統大選後，金融市場一片榮景，今年10月6日，比特幣價格衝上創紀錄的12萬6251美元，但就在4天，川普就關稅議題發表了出乎意料的言論，引發全球市場暴跌，比特幣價格也跟著走低。

資產管理公司Bitwise投資長霍根（Matthew Hougan）表示，整個市場避險情緒高漲，加密貨幣就像「煤礦裡的金絲雀」是第一個發出警訊的。

過去1個月，許多大型買家從交易所基金分配者到企業財務部門都悄悄退出市場，使市場失去了今年稍早推動該加密貨幣創下紀錄的資金流動支持。

今年大部份時間裡，機構投資人一直是比特幣合法性和價格的支柱。彭博數據顯示，ETF吸收了超過250億美元（約新台幣7800億元）的資金，推動比特幣資產規模一度高達約1690億美元（約新台幣5.27兆元）。他們穩定的資金流入幫助比特幣重新定義了其作為投資組合多元化工具的地位，一種對沖通膨、貨幣貶值和政治動盪的工具，但這種原本就脆弱的說法如今再次動搖。

區塊鏈分析平台Nansen資深研究分析師肯尼斯（Jake Kennis）表示，這次拋售是長期投資的獲利了結、機構資金外流、整體經濟不確定性，以及槓桿多頭清空等多種因素綜合下來的結果。顯而易見的是在經歷長時間的盤整、區間震盪後，市場暫時選擇了走低的方向。

自比特幣在2017年以超過13000％的漲幅進入主流視野以來，隔年暴跌近75％，自此，繁榮和蕭條的週期就一直交替出現。今年以來，比特幣價格劇烈波動，令投資人苦不堪言。隨著川普在4月宣佈加徵關稅，比特幣價格一度跌至7萬4400美元的低點，隨後又反彈至歷史新高，近期則再度出現回調。

霍根指出，加密貨幣散戶的情緒相當悲觀，他們不想再經歷一次50％的回調，人們正在搶先一步推出市場。但霍根認為，目前的回檔是進場的良機。

比特幣佔了加密貨幣市場約3.2兆美元（約新台幣99.84兆元）總市值的近60％。市場低迷對於那些規模較小、流動性較差的代幣打擊更為沉重，這些代幣往往因為較高的波動性和在市場上漲期間的優異表現而受到交易員的青睞。

專注於去中心化金融的Ergonia研究主管紐豪斯（Chris Newhouse）表示，市場總是有起有落，加密貨幣週期性波動也並非新鮮事，但從朋友、Telegram對話和會議上，感受到的普遍情緒是「人們對資金部署持懷疑態度，且目前還沒有看到明顯的看漲催化劑」。

