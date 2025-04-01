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國銀第10家！金管會同意永豐銀申設澳洲雪梨分行

2025/04/01 19:29

金管會今日同意永豐銀向澳洲主管機關申請設立雪梨分行，將成為國銀中第10家在澳洲設立分行者。（永豐銀行提供）金管會今日同意永豐銀向澳洲主管機關申請設立雪梨分行，將成為國銀中第10家在澳洲設立分行者。（永豐銀行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕國銀續攻新南向，金管會今日同意永豐銀向澳洲主管機關申請設立雪梨分行，將成為國銀中第10家在澳洲設立分行者。據金管會統計，目前已有9家國銀在澳洲設有分行，3家銀行設有代表人辦事處。

金管會銀行局主秘王允中指出，永豐銀申設澳洲雪梨分行，主要考量澳洲為新南向國家之一，是連接東南亞、南亞和太平洋島嶼的重要樞紐，且金融市場發展穩健。

為掌握產業鏈移轉商機，永豐銀評估後擬先於澳洲設立營業據點，除提供既有客戶南向的金融服務外，同時逐步拓展亞太地區巿場。

截至2024年12月底止，永豐銀已設有中國地區子行，洛杉磯、香港、澳門、胡志明市等4家分行，以及越南1家代表人辦事處。

國銀目前於澳洲設有分支機構者有台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、兆豐銀、中小企銀、玉山銀、台新銀等9家，於當地共設有14家分行；中信銀、王道銀、北富銀等3家銀行於雪梨各設有1家代表人辦事處。

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