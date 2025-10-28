美中協議樂觀推升亞幣，新台幣連2紅、收30.626元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場美中貿易協議的樂觀情緒升溫，加上美、日峰會順利，各界預期美國聯準會（Fed）將再度降息，使美元回落，日圓、人民幣紛紛走揚，新台幣兌美元匯率早盤也一度升破30.6元關卡，最高觸及30.594元，午後維持在30.6元附近震盪，最終收在30.626元，升值9.3分，連續兩個交易日走升，成交量略增至16.06億美元。

台股暫時拉回休息，週二下跌44.52點，收在27,949.11點，呈現股匯分歧格局。三大法人合計賣超237.58億元，其中，外資轉為賣超，金額達271.14億元。

南韓APEC峰會即將登場，市場對「川習會」寄予厚望。在此前，川普於訪日期間與日本達成兩項協議，提振市場信心，推動日圓反彈。

日圓兌美元升破152價位，成為今日最強亞幣；人民幣在岸價也突破7.1關卡，創逾一年新高。新台幣延續昨日升勢，早盤快速升破30.7與30.6元兩道關卡，最高觸及30.594元。

根據中央銀行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.27%。主要亞幣中，除韓元重挫0.28%外，日圓強升0.58%、台幣勁揚0.3%、新幣升值0.23%、人民幣上漲0.15%。

展望後市，分析師指出，若美中貿易協議順利達成、美元續弱，將有利新台幣維持升值格局。短線匯價有機會挑戰30.5元整數關卡，但仍須留意外資動向與央行可能的調節動作。若外資轉而大舉匯出，匯價可能在30.6至30.8元區間震盪整理。

本週除聚焦美中協議進展外，投資人亦關注Fed、歐洲央行與日本央行的利率決策。市場普遍預期，歐、日央行將維持利率不變，Fed則可能再度降息，並釋出結束量化緊縮（QT）計畫的訊號。

