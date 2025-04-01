中國規避晶片禁令有4種手段 專家全曝了

美國試圖限制中國在人工智慧和高效能運算方面取得進步的能力，中國科技業已經找到規避禁令的方法。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府上週將80家公司（大部分是中國公司）列入因國家安全原因禁止收購美國技術的公司實體名單。此舉加大對中國科技公司的打擊。然而，研究美國晶片政策的戰略與國際研究中心高級研究員巴拉斯·哈里薩斯 （Barath Harithas）列出中國採取4種方式，可以規避美國晶片禁令的殺傷力。

美國試圖限制中國在人工智慧和高效能運算方面取得進步的能力，中國科技業已經找到規避禁令的方法，要嘛通過秘密手段獲取被禁的美國晶片，或者是利用不受任何限制的低階晶片來構建其人工智慧技術。

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哈里薩表示：出口管制本質上是一種防止洩密的手段，但你不可能抓住所有人。 他說，儘管總體限制是可以滲透，但可能會為美國贏得一些準備時間，以推進自己的人工智慧技術，然後中國才能最終趕上晶片製造技術。

哈里薩列舉4種中國機構規避晶片禁令的方法：

1. 走私晶片

美國的晶片限制助長輝偉達最先進晶片的黑市走私網路。走私者透過馬來西亞、日本和香港等地的中間商將被禁晶片 運入中國。

有些國家甚至使用人力走私晶片，《華爾街日報》去年報導，一名學生從新加坡到中國，在行李中攜帶6個晶片，每個可以得到100美元報酬。根據華盛頓智庫新美國安全中心估計，每年約有1萬2500塊晶片透過走私進入中國。

2. 設立子公司

一些被列入美國實體名單的中國企業透過子公司取得晶片，從而繞過禁令。電腦伺服器製造商曙光公司於2019年被列入黑名單後，其前​​高層成立了一家新公司Nettrix，銷售搭載輝達和英特爾晶片的伺服器。

中國最大的伺服器製造商浪潮集團於2023年被列入實體名單後，其子公司仍在繼續購買美國晶片。Nettrix和浪潮集團的六家子公司於3月被列入實體名單。

3. 使用禁用晶片驅動的雲端服務

中國公司還可以透過使用搭載先進輝達晶片的海外雲端服務來存取被禁晶片。根據媒體報導，Google、微軟、亞馬遜等公司的雲端服務均向中國企業和大學出租採用輝達晶片的伺服器。

拜登政府曾針對這項漏洞提出限制措施，允許中國使用美國的雲端服務，但目前為止，雲端服務仍不受出口管制的約束。拜登政府執政最後一週提出的人工智慧擴散規則旨在限制向全球大多數國家的晶片出口，但美國主要盟友除外，同時也規範外國公司對美國雲端服務的使用。

4. 不使用禁用晶片進行創新

美國晶片短缺迫使中國企業以更少的資源在人工智慧開發方面進行創新。中國政府提供慷慨的補貼和貸款，幫助晶片產業實現自給自足。

今年1月，中國新創公司DeepSeek發布人工智慧模型，震驚了全球人工智慧產業。據稱，該模型的訓練運算能力遠低於西方同行。

加州大學柏克萊分校2024年的研究發現，出口管制的效果不如政策制定者的預期。中國人工智慧產業透過在晶片被禁止之前囤積晶片，並優化軟體以更有效地利用舊晶片，已經能夠建構先進的人工智慧。

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