科技業只排第2！造就最多「億萬富翁」10大行業

10年內產生最多億萬富翁的10大行業，製造業稱霸。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在過去10年中，某些產業成為最大的財富創造者，在全球催生了新一波億萬美元富翁將近3000人。根據房地產顧問公司Frank Knight與《富比士》合作發布的《2025年財富報告》，統計10年內產生最多億萬富翁的10大行業。

2024年，億萬富翁的數量將達到創紀錄的2781人，總財富達14.2兆美元（約新台幣470兆元）。文章指出，如今的億萬富翁主要是60多歲的男性、從事科技或金融工作，主要居住在美國。不過，報告預測未來的億萬富翁將主要來自製造業或時尚業，包括更多的女性和年輕人，並遍布全球。

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以下是過去10年產生最多億萬富翁的十大行業。依排名序為製造業（509人）、科技（443人）、金融與投資（353人）、時尚與零售（318人）、醫療保健（284人）、食品和飲料（277人）、房地產（228人）、多元化投資（206人）、媒體與娛樂（110人）、汽車（101人）。

受全球工業擴張的推動，製造業新添億萬富翁509位。緊隨其後的是科技業，主要受人工智慧、金融科技和電子商務的推動。

科技的快速進步、消費者行為的演變以及全球經濟的變化塑造了金融格局，使得某些產業比以往任何時候都更有利可圖。隨著產業不斷創新和擴張，未來十年可能會出現一些新興產業，成為創造億萬富翁的主導因素。

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