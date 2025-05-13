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90天搶囤貨模式啟動 ! 海運費飆漲

2025/05/13 16:07

《彭博》報導，中美關稅暫時減免刺激航運熱潮，航運價格大幅飆升，圖為上海洋山深水港的運作。（彭博）《彭博》報導，中美關稅暫時減免刺激航運熱潮，航運價格大幅飆升，圖為上海洋山深水港的運作。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美達成暫時降低關稅的協議，除了讓陷入困境的中國出口商鬆了一口氣，美企也抓緊時間啟動90天囤貨。《彭博》報導，中美關稅暫時減免刺激航運熱潮，航運價格大幅飆升，但美企對於成本大漲30%仍是欣然接受。

據報導，總部位於洛杉磯的Therabody公司執行長蒙蒂夏爾馬 （Monty Sharma） 表示，該公司已重啟在中國的按摩器產品生產，並再次增加了產量。

他補充，在我40年的工作生涯中，從來沒有因為「成本增加 30%」而感到如此的高興。

全球品牌提供合約製造服務的Genimex執行長David Chitayat表示，製造成本增加30%。這意味著，美國消費者支付的產品價格增加約5%到10%。

《彭博》指出，中美兩國貿易重新開始運行並不是一件容易的事。因為中國進口商品的賣家將面臨運輸需求突然激增等風險，預計成本將增加並造成延誤。

除此之外，由於關稅下調期相對較短、僅90天，因此企業在跨洋供應鏈方面沒有太多迴旋餘地。

為全球品牌提供合約製造服務的Genimex執行長David Chitayat表示，臨時關稅減免意味著，美國公司將試圖快速運送滯留在中國工廠倉庫的產品。

許多企業可能會嘗試在美國囤積產品，以便在90天期限後貿易談判破裂或關稅再次飆升的情況下留有庫存緩衝。由於關稅飆升期間呈現部分製造業運營暫停，因此部分商品仍需要重新生產。

Chitayat 預測，企業將能夠承受當前水準的關稅，但消費者仍將面臨更高的價格。

在90天的期限內，中國公司仍面臨快速將產品運往美國的障礙。奇塔亞特表示，短期內航運業「將會陷入混亂，每個人都在爭相搶佔空間」。他預計，貨櫃價格將會上漲，目前價格正從低點開始上漲。

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