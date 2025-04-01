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AI生成吉卜力照片洗版 智慧局：模仿風格不涉及侵權

2025/04/01 17:49

ChatGPT生成吉卜力「風格」照片已在各大社群洗版。（取自網路）ChatGPT生成吉卜力「風格」照片已在各大社群洗版。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球掀起ChatGPT生成吉卜力「風格」圖片熱潮，使得AI與智慧財產權爭議再次成為焦點。經濟部指出，AI大量模仿藝術家「風格」，不涉及侵權著作權，但 AI是抄襲表達方式，還是模仿風格，若有爭執須由法院個案認定。

社群上現在瘋玩ChatGPT「吉卜力風格」，上傳照片可快速生成吉卜力風格照片，且風格還不限於吉卜力，許多日本漫畫風格都被翻玩，但這已經引發版權侵權疑慮，甚至是對藝術創作都有巨大影響。

經濟部智慧局指出，著作權法所保護的是觀念、構想的「表達方式」，但不及於觀念、構想本身，舉例來說，動畫作品本身受到保護，但是並未保護動畫的風格。因此對於AI大量「模仿藝術家風格」，智慧局說明，恐不涉及著作權侵權，而AI究竟是抄襲表達方式還是模仿風格，如有爭執，仍須由法院個案認定。

智慧局也提到，包括OpenAI等部分AI開發商，已設置了防護措施，阻止使用者生成與「在世藝術家」風格相似的圖像，確實可以降低侵權的發生。

另外，生成式 AI 大量利用他人著作訓練其 AI 模型，這已涉及「重製」行為，但是否有著作權法第65條第2項「合理使用」情形，還存有爭議，也要持續觀察國際趨勢發展。智慧局也建議，生成式AI企業，應取得權利人授權，以避免侵權。

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