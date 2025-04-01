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彰化4737筆遺產卡繼承！最小僅0.003坪 連半張A4都不到

2025/04/01 16:42

彰化縣政府地政處提醒民眾，除了日治時期家產繼承外，民法規定繼承人之繼承權並無性別差異，均有繼承財產的權利。（縣府提供）彰化縣政府地政處提醒民眾，除了日治時期家產繼承外，民法規定繼承人之繼承權並無性別差異，均有繼承財產的權利。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕遺產逾期未辦理繼承登記的情況時有所聞，不乏因為不動產多分不平而擱置。不過，彰化縣有一筆面積比一張A4紙還小的土地，面積僅0.01平方公尺（約0.003坪）竟然也被列入遺產逾期未辦理繼承登記的公告名單中，相當罕見。

彰化縣政府地政處今公布全縣遺產逾期未辦理繼承登記的筆數，至今未在法定6個月內完成繼承登記的土地和建築物共4737筆，其中5197筆土地、147棟建物。

在這當中，未辦繼承土地價值最高在花壇鄉學前段一筆面積2301.01平方公尺（約696.35坪），用公告現值每平方公尺2萬4200元換算，土地價值高達5568萬4442元，每坪7萬9997 元（約8萬元/坪），是上千筆未繼承土地中最貴的一筆。

另外，土地面積最大的一筆則在北斗鎮興農段的土地，面積1萬1259.99平方公尺（約3406.15坪），價值高或面積大的土地無法期限內完成繼承登記，可能是分不平，但較特殊的是，即使小小的土地，還是會有擺不平的狀況，逾期未辦繼承土地，位在彰化市延平段一筆僅有0.01平方公尺（約0.003坪）未辦繼承土地，用一張A4紙的面積約0.062平方公尺，所以0.01 平方公尺 約是1/6 張A4 紙大小，半張都不到。

地政處分析指出，未辦理繼承登記的常見原因大多為繼承人眾多，有人住國外、有人長住國內待繼承的現居地，繼承人間難以聯繫或意見不一致，抑或因家庭糾紛或繼承人之間的爭議延遲辦理。

地政處提醒，從即日起到6月30日是公告期，這段期間若還沒辦理繼承登記，屆期後會先列入管理名冊，15年內都沒人繼承，最後就會移請財政部標售，賣掉的錢若超過10年都沒人來領，就會歸國庫所有。

另外，不管男女都有繼承權，如果人數太多、一時協議不成，也可以先由其中1人或幾位代表大家申請登記為公同共有，之後再協議分配，才能保障產權、避免受罰。

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