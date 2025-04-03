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LTN經濟通》冷戰時期法律 川普搬出對付中國？

2025/04/03 07:11

川普3月20日動用《國防生產法》的緊急權力，希望藉此增加美國國內礦產產量，以確保國家安全。（彭博）川普3月20日動用《國防生產法》的緊急權力，希望藉此增加美國國內礦產產量，以確保國家安全。（彭博）

《國防生產法》訂於1950年

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）3月20日在白宮簽署行政命令，動用《國防生產法》（Defense Production Act，DPA）的緊急權力，希望藉此增加美國國內礦產產量，以確保國家安全。而該命令的核心措施，包括加快礦業專案審批、優先考慮聯邦土地上的礦產開採、設立新的融資機制，以及與國防部合作支持關鍵礦物生產。白宮發言人指出，這項命令將簡化許可流程，加速包括銅、黃金等礦物的開採。不過，有鑑於《國防生產法》是美國面臨「各種緊急情況」時應對的重要工具，這也讓人好奇，美國現在究竟面臨了何種緊急狀態？

美國《國防生產法》在1950年生效，是冷戰時期廣泛的民防與戰爭動員措施的一部分，當時正值韓戰爆發初期，法案生效後隨即應用在韓戰上，時任美國總統杜魯門（Harry S. Truman）根據該法的授權，實施工資和物價管制，對鋼鐵和採礦等重工業進行嚴格監管．為韓戰擴大鋼鐵等物資生產。

《國防生產法》後來經過數次修訂，至今仍然有效，主要涉及對「國防」的定義變更，後來也涵蓋了天災、恐怖攻擊以及其他國家緊急狀況下的國內準備、應對與復原。該法案的核心在於賦予美國總統廣泛的權力，以便為了國防利益需求，來影響美國國內產業，這可確保美國在關鍵時刻擁有足夠的資源，來維護國家安全與公共利益。

目前《國防生產法》主要包含3大核心部分，首先是「優先與分配」，授權總統可將特定商品指定為「關鍵戰略物資」，要求私營企業接受並優先處理政府訂單，確保與美國國防和緊急需求相關的重要服務及物資合約；再來是「 生產能力與供應擴展」，授權總統建立機制，包含條例、命令或機構，來分配物資、服務和設施，提供貸款等產業激勵措施，以促進國防相關的關鍵原物料生產。；最後則是「監管機制」，賦予聯邦政府廣泛權力，監管關鍵經濟領域，像是和私人企業簽訂協議、阻止威脅國家安全的外國企業收購等。

《國防生產法》授權美國總統可將特定商品指定為「關鍵戰略物資」，要求私營企業接受並優先處理政府訂單。（美聯社）《國防生產法》授權美國總統可將特定商品指定為「關鍵戰略物資」，要求私營企業接受並優先處理政府訂單。（美聯社）

川普首任也曾引用 因應新冠疫情

《國防生產法》法定權力原則上歸屬於美國總統，但美國總統可將這些權力委派給其他行政部門官員。儘管《國防生產法》最常由美國國防部（DOD）使用，且主要與國防事務相關，但事實上美國其他聯邦機構也可以使用這項法案，且已有多次先例。

以21世紀的案例來說，為了應對2001年的加州能源危機，時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）就援引《國防生產法》，強制天然氣供應商繼續向太平洋瓦電公司（PG&E）公司供應天然氣，防止大規模停電。2011年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）也援引《國防生產法》，要求AT&T和Verizon等電信公司，揭露它們使用的外國網路硬體或軟體機密信息，以追查中國的網路間諜活動。

為了應對新冠疫情，川普2020年3月援引《國防生產法》要求企業生產呼吸機與個人防護設備（PPE），將兩者視為「國防必需品」；拜登（Joe Biden）上任後沒多久，也在2021年初援引《國防生產法》，來確保疫苗與醫療物資生產，之後拜登更多次援引該法，確保鋰、鎳、鈷、石墨與磁鐵等電池原料的關鍵礦產開採，以及增加嬰兒配方奶粉供應量和印刷電路板的生產等。

2022年，時任美國總統的拜登為應對配方奶粉短缺問題，利用《國防生產法》加快國內生產，和配方奶粉製造商進行線上會議。（美聯社）2022年，時任美國總統的拜登為應對配方奶粉短缺問題，利用《國防生產法》加快國內生產，和配方奶粉製造商進行線上會議。（美聯社）

指示優先放行於聯邦地開採礦物

這次川普援引《國防生產法》增加美國國內礦產產量，就是宣告美國若在關鍵礦物上依賴競爭國家的話，將對美國國家安全構成威脅。

事實上，美國目前僅生產非常少量的鋰與鎳，其唯一鈷礦場去年關閉。美國有數座銅礦場，但將該金屬加工製成銅管的冶煉廠只有2座；美國只有1座稀土礦場，在去年底中國將鍺、鎵、銻禁止出口美國，就導致美國製造商爭相尋找這些關鍵礦物的替代供應商。

川普在該命令上說，「美國曾是獲利豐厚的礦物全球最大生產國，但過度的聯邦規範侵蝕了我國的礦物生產」；該命令指示聯邦單位制定可快速批准開採的美國礦產清單，以及哪些聯邦土地、包括五角大廈控制的土地，可以做為礦物加工之用。

該行政命令也鼓勵加快礦物開採與加工計畫的批准速度，並指示美國內政部須優先放行聯邦土地上的開礦計畫，以及要求各單位協助提高銅與金的生產。

美國只有1座稀土礦場。去年底北京直接禁止將鍺、鎵、銻出口美國，導致美國製造商爭相尋找這些關鍵礦物的替代供應商。（路透）美國只有1座稀土礦場。去年底北京直接禁止將鍺、鎵、銻出口美國，導致美國製造商爭相尋找這些關鍵礦物的替代供應商。（路透）

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