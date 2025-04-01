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新竹縣逾期沒辦理繼承登記土地 公告地價高達46億

2025/04/01 13:25

新竹縣竹東鎮朝陽路上，圖中1處建物也被列入今年度尚未辦理繼承登記的公告對象。（記者黃美珠攝）新竹縣竹東鎮朝陽路上，圖中1處建物也被列入今年度尚未辦理繼承登記的公告對象。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣有高達5461筆土地和129棟建物迄今處於無人辦理繼承登記的狀態，其中光是土地的公告現值就高達46億元，縣府地政處今天起到6月30日為止公告3個月，提醒利害關係人儘速完成繼承登記，否則公告屆滿後仍未辦理就會被縣府列管，經列管15年期滿，便將移交給財政部國有財產署公開拍賣。

縣府地政處長古瓊漢說，該處今天公告的114年度逾期未辦理繼承登記的不動產，公告內容包含：576名被繼承人、5461筆土地與129棟建物的相關資料。被公告的土地依公告現值計算，總價值就有新台幣46億元。這些公告資料將張貼在縣內各地政事務所、不動產所在地、被繼承人戶籍所在地的鄉鎮市公所以及村里辦事處。

他說，依規，繼承登記應在被繼承人過世後6個月內完成，如果沒有在1年內辦理的，地政事務所將於每年3月底逐一通知繼承人，並於4月1日起公告。公告期屆滿後仍未辦理的，將由縣府列冊管理，列管15年期滿再交國財署公開標售。

為協助繼承人了解繼承登記流程跟後續處理事項，縣府與各地政事務所將於4月、5月舉辦5場的繼承登記宣導說明會。如果收到逾期未辦繼承登記通知，可以諮詢縣府地政處或各地政事務所，或參加說明會了解如何辦理。

古瓊漢也說，民法規定，繼承人必須辦理不動產繼承登記才能行使處分權利。及時完成繼承登記不僅可以避免罰鍰，也能避免不動產被列管以致最後被國家拍賣掉。

至於本月就將啟動的5場未辦繼承登記宣導說明會，首場在17日於竹東地政事務所舉行，接下來4月25日早上10點在寶山雙溪村辦公大樓以及五峰鄉公所辦理。5月1日早上10點則安排在新湖、竹東以及竹北3個地政事務所同步進行。

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