LTN經濟通》川普發功 半導體弱雞變鳳凰？

英特爾近期好消息頻傳，市場對這家公司的代工業務似乎正重新產生興趣。（法新社資料照）

英特爾股價一年漲幅483%

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾18A製程技術（約等於台積電3奈米）產能據報已開始提升，與此同時，良率也出現改善。加上近日傳出，英特爾已與蘋果達成協議，將由英特爾生產部份用於驅動蘋果裝置的晶片。這些消息讓各界再度關注英特爾，認為美國這家曾經的半導體巨擘，即將起死回生。

英特爾股價在2025年5月12日是每股22.18美元，近來因為傳言蘋果、特斯拉將轉單，股價扶搖直上，2026年5月12日收盤為每股129.44美元，一年之內漲幅達483%。

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英特爾執行長陳立武在財報會上指出，CPU（中央處理器）和GPU（圖型處理器）的比率曾經達1比8，現在則趨向1比1。這一變化反映出推論和AI代理技術的發展趨勢，同時也代表伺服器用CPU的需求正在回升，人們對英特爾的代工業務正重新產生興趣。包括Google和蘋果在內的各大科技企業都在考慮將產品交由英特爾代工生產，首批產品有望在2027年問世。

隨著AI代理、物理AI和邊緣AI的興起，CPU再次成為了AI系統的協調與控制核心。這種發展趨勢也有利於英特爾的代工業務，除了滿足自身的生產需求外，全球對AI晶片的激增也迫使客戶尋求其他供應源，這無疑提升了英特爾代工業務的戰略重要性。

據報，Intel 4、3和18A製程技術良率都有所提升。（彭博資料照）

英特爾代工業務 第1季虧損降至24億美元

隨著晶片測試驗證工作的推進，18A技術也逐漸獲得更多認可。英特爾代工業務第1季的營業虧損降至24億美元（約新台幣754.44億元），較上季減少約7200萬美元（約新台幣22.63億元），這一改善主要是因為Intel 4、3和18A製程技術良率都有所提升。

在內部製造方面，英特爾的旗艦行動處理器Panther Lake以及伺服器中央處理器Clearwater Forest都是採用自家的18A製程。正如外媒報導先前指出，英特爾在2025年底取得了18A製程技術上的重大進展。

除了內部採用之外，供應鏈消息稱，客戶也開始測試英特爾的18A製程晶片。核心設計工作基本上已完成，改良版的18A-P製程研發也在同步進行中。市場觀察人士指出，除了由AI帶動的CPU需求回升之外，18A製程的進展情況優於預期，且製程設計套件（PDK）準備工作也順利進行，這些都有助於重建人們對於英特爾晶圓代工業務的信心。

特斯拉執行長馬斯克日前宣佈，計劃採用英特爾的14A製程，在其位於德州奧斯汀的Terafab生產晶片。（路透資料照）

特斯拉下單14A製程晶片

與此同時，英特爾也找到了14A製程技術（約等於台積電2奈米）的首名客戶，特斯拉執行長馬斯克日前宣佈，這家電動車大廠計劃採用英特爾的14A製程，在其位於德州奧斯汀的Terafab生產晶片。Terafab是馬斯克構想的先進AI晶片製造基地。

對於英特爾而言，拿下特斯拉合約，將是一項重大突破，在這之前，英特爾在發展代工業務方面遇到不少困難。英特爾執行長陳立武更一度表示，如果無法找到外部客戶，英特爾將徹底退出晶圓代工。

馬斯克表示，等到Terafab技術成熟並投入應用時，14A很有可能也已經相當成熟，可以正式投入使用。馬斯克認為，14A似乎是正確的選擇，並補充，公司與英特爾有著良好的合作關係。

科技諮詢公司Creative Strategies負責人巴賈林（Ben Bajarin）指出，英特爾的14A技術對於這家公司而言，可能具有比大家想像中更重要的意義。在早期階段，與多家合作夥伴建立合作關係非常重要，這些合作夥伴能協助解決各種問題，幫助他們在技術領域保持領先地位，他們肯定具有相當的規模，因此會是英特爾自身外理想的首名客戶。

市場傳出，蘋果與英特爾已達成初步晶片製造協議。（路透資料照）

蘋果會下單 但不確定是哪款晶片

近日也傳出，蘋果與英特爾雙方已達成初步晶片製造協議，根據知情人士透露，這兩家公司之間的談判已持續1年多，最近幾個月才達成正式協議。蘋果每年銷售超過2億支iPhone，以及數百萬台iPad和Mac電腦，目前仍不清楚英特爾將為蘋果的哪些產品製造晶片。

蘋果長期依賴晶圓代工龍頭台積電來生產iPhone、iPad、Mac及其他設備所需的晶片，因此蘋果正承受著尋找其他供應商的壓力。在最近2次財報會上，執行長庫克都將無法滿足客戶對iPhone的需求歸咎於先進晶片供應不足的問題。

蘋果一直是台積電最大的客戶，然而，由於輝達和其他AI晶片設計商對台積電製造能力的需求激增，蘋果已無法在像以前那樣輕易獲得所需的供應。自2006年起，蘋果在個人電腦（PC）上主要使用英特爾設計的CPU，但在2020年轉用自行設計的CPU，這些處理器是以安謀（Arm）架構為基礎。

今年2月，被問到蘋果是否希望由英特爾來生產晶片時，蘋果全球採購主管湯姆（David Tom）表示，公司一直與英特爾保持溝通，但拒絕透露具體談判細節。

川普政府在去年夏天達成協議，取得英特爾約10％股權。（彭博資料照）

川普相挺 蘋果、輝達買單

過去十年中，由於一系列技術上的失誤、高層更替以及失敗的合併，讓英特爾遠遠落後亞洲競爭對手台積電和三星電子，這些因素導致外部委託製造的客戶紛紛撤資，或是減少與英特爾的合作，英特爾自己也不得不將一些重要產品外包給台積電。

2025年3月，陳立武從季辛格（Pat Gelsinger）手中接下英特爾執行長的位子，當時美國總統川普一度表示擔憂，認為陳立武與中國關係密切，可能會造成不利的影響，但這名新任執行長之後成功打動川普。

川普政府在去年夏天達成協議，將近90億美元（約新台幣2829.15億元）的聯邦撥款轉換成英特爾的股票，這使得美國政府擁有這家晶片製造公司約10％的股權，在這一過程中，川普政府發揮了關鍵作用，促使蘋果公司也參與了這項交易。知情人士透露，川普在白宮會議上親自向蘋果執行長庫克推薦英特爾。

川普在1月表示，自己喜歡英特爾，政府從與英特爾的交易中獲得了「數百億的收益」，而政府對這家公司的支持，也吸引了許多重要合作夥伴與英特爾合作。隨著華盛頓進入，蘋果就跟著進入、輝達也進入，許多聰明人都跟上了。

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