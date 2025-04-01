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萬象更「星」！星宇航空春季菜單上線

2025/04/01 08:49

人形町今半頭等艙及商務艙飛機餐（圖／星宇航空）人形町今半頭等艙及商務艙飛機餐（圖／星宇航空）

吳滋雅／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕春暖花開的季節到來，星宇航空為帶給旅客溫暖及新生的感覺，於不同航線及艙等的菜單中，巧妙融入幾許春意，希望在充滿活力的季節，為旅客持續帶來絕妙的高空味蕾體驗！

人形町今半獨家監製懷石壽喜燒

搭乘東京成田至桃園航線的頭等艙與商務艙旅客，可享受由日本百年名店「人形町今半」精心監製的春季套餐。頭等艙開胃前菜選用春天代表食材——白魚（しらうお），經過南蠻浸泡調味，搭配北寄貝、象牙蚌、牛奶蛤等海鮮，並佐以海帶芽與柑橘醋凍，帶來清爽鮮甜的口感。

象徵「新生」的食材亦貫穿整套餐點，主廚特選時令野菜入饌，包括帶有獨特香氣的土當歸（獨活），與櫻花蝦製成的蕗之薹春捲，艾蒿（蓬麩）柔軟的麩餅，搭配木之芽味噌與紅豆餡，令人聯想到台灣端午節的草仔粿。主菜則以懷石風格演繹經典壽喜燒，搭配綠蘆筍、春菊等春季時蔬，為旅客呈現春意盎然的高級饗宴。

東南亞航線前菜為櫻花蝦蓮霧沙拉，搭配慢慢弄絲綢乳酪及薄荷（圖／星宇航空）東南亞航線前菜為櫻花蝦蓮霧沙拉，搭配慢慢弄絲綢乳酪及薄荷（圖／星宇航空）

東南亞航線：米其林星級主廚Chef Kin精心打造

搭乘東南亞航線商務艙的旅客，將品味由米其林星級主廚Chef Kin設計的獨特菜單。前菜「櫻花蝦蓮霧沙拉」，結合台灣職人手工製作的絲綢乳酪與薄荷，讓櫻花蝦的鮮香與蓮霧的清甜交織出豐富層次。

主菜「美國Prime叉燒牛小排」則將香港叉燒的鹹甜風味與美國Prime牛小排的軟嫩結合，搭配泰國香米製作的西班牙風味飯，佐以爐烤時蔬與XO醬，為旅客帶來異國風味的奢華享受。最後，甜點「班蘭巴斯克乳酪蛋糕」以綿密濃郁的起司口感，融入班蘭葉的南洋馨香，搭配焦糖醬油醬，鹹甜交織出令人驚艷的結尾。

台灣手工乳酪品牌「慢慢弄」獨家登機

星宇航空攜手台灣國產手工乳酪第一品牌「慢慢弄」，在北美航線與東南亞航線商務艙餐點中導入頂級起司。台北至北美航線的長程航班第二段早餐，特別選用「松露布拉塔起司」，搭配橄欖油與義大利黑醋，布拉塔起司外層為新鮮莫札瑞拉，內餡包裹濃郁鮮奶油，切開瞬間流淌而出的奶香，與各種季節水果搭配更顯細膩層次。

而東南亞航線商務艙則在Chef Kin設計的前菜中，運用「絲綢乳酪」提升整體風味。這款起司源自義大利普利亞大區，將莫札瑞拉起司拉絲後拌入鮮奶油，口感滑順且濃郁香甜，為櫻花蝦蓮霧沙拉增添豐富口感。

新加坡航線商務艙松發肉骨茶（圖／星宇航空）新加坡航線商務艙松發肉骨茶（圖／星宇航空）

新加坡航線：松發肉骨茶空中登場

前往新加坡的商務艙旅客，將享用來自1969年創立的知名品牌「松發肉骨茶」的經典潮州風味。松發肉骨茶以濃郁胡椒與蒜香熬製湯頭，搭配鮮嫩豬肋排，完美還原新加坡道地風味，讓旅客在機上也能感受到南洋風情與熱情款待。

Press Butter Sand 新口味：抹茶檸檬（圖／星宇航空）Press Butter Sand 新口味：抹茶檸檬（圖／星宇航空）

日本航線限定甜點與清酒：Press Butter Sand抹茶檸檬夾心餅 & 白鶴淡雪氣泡清酒

搭乘東京成田至桃園、大阪關西至桃園航線的旅客，不分艙等皆可品味星宇航空限定版「Press Butter Sand抹茶檸檬夾心餅」。這款甜點選用京都宇治抹茶與瀨戶內檸檬，抹茶奶油醬帶出微苦芳香，檸檬焦糖醬則融合瀨戶內檸檬原汁，酸甜爽口，搭配抹茶風味的餅乾，層次細膩。

此外，日本航線（沖繩航線除外）的商務艙與豪華經濟艙，則提供「白鶴淡雪氣泡清酒」，此款清酒擁有麝香葡萄與梨子的果香，口感清爽，與甜點、派對小點皆相得益彰。其優雅風味更榮獲「米蘭清酒挑戰賽2024」氣泡酒部門最高賞、「日本Fine Sake Award 2024」氣泡清酒部門金賞等殊榮。

星宇航空透過這一系列精緻餐飲，不僅帶領旅客探索春季美味，也展現對細節的極致講究，讓飛行旅程成為一場高空饗宴。

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