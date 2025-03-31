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飛捷AI佈局再推進 華捷智能斬獲新美系客戶專案

2025/03/31 19:23

飛捷繼續推進旗下AI應用佈局，子公司華捷智能AI影像計時系統解決方案斬獲美國知名速食連鎖炸雞品牌Zaxbys訂單。（記者方韋傑攝）飛捷繼續推進旗下AI應用佈局，子公司華捷智能AI影像計時系統解決方案斬獲美國知名速食連鎖炸雞品牌Zaxbys訂單。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕飛捷（6206）繼續推進旗下AI應用佈局，子公司華捷智能（Berry AI）AI影像計時系統解決方案斬獲美國知名速食連鎖炸雞品牌Zaxbys訂單，將導入全美970家門市當中的得來速體系，強化現代化營運流程並優化顧客體驗。

華捷智能去年起陸續攜手多家美國連鎖速食品牌建立合作關係，此次斬獲Zaxbys專案訂單，是作為作為推動品牌數位轉型與營收成長的重要一步。華捷智能專注於將AI影像辨識技術應用於速食餐飲場域，透過攝像設備偵測並收集多項營運關鍵指標，提供即時數據分析與決策支援，協助速食品牌找出流程瓶頸、提升現場營運效率與整體顧客滿意度。

Zaxbys營運長Sharlene Smith表示，隨著公司得來速業務的成長，品牌發展將進一步邁向未來，過程中攜手華捷智能合作，導入先進的AI辨識計時技術。相較於傳統感應計時器（loop timers），將有助於更加高效地掌握營運節奏。該AI系統透過攝影鏡頭即時追蹤關鍵營運指標，包括服務速度與顧客流動狀況，協助餐廳掌握現場動態並進行即時決策。

同時，華捷智能提到，該系統在設計上高度重視顧客隱私，僅擷取匿名化營運數據，確保資料安全與顧客權益。Berry AI執行長林逸中說，AI影像辨識系統能根據現場即時資訊提供建議，協助客戶迅速辨識瓶頸，進而專注處理更重要的工作項目，進一步提升整體營運效率。客戶也將進一步運用AI攝影機在更多視覺化任務中協助員工，讓寶貴人力真正投入在提供更優質、更貼心的顧客服務上。

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