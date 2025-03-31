關稅風暴來勢洶洶！台股暴跌逾900點 、台幣盤中重貶1.27角

關稅風暴來勢洶洶！台股暴跌逾900點 、新台幣重貶1.27角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅砲口不止針對15國，所有貿易夥伴恐都難以倖免，亞洲股市受到重擊，台股周暴跌逾900點，外資熱錢瘋狂逃竄下，新台幣兌美元匯率也摜破33.2元價位，盤中重貶1.27角，創下逾9年新低價紀錄。

最後則收在33.182元、貶值8.5分，匯價創逾9年新低，成交量略縮至16.92億美元。

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台股今天大跌906.99點，收在20695.9點，三大法人合計賣超516.8億元。其中，外資賣超378.55億元。

匯銀主管表示，美國上週公佈個人消費物價指數（PCE）月增率、年增率都高於預期，美元略有回落，惟市場擔憂美通膨上升、經濟出現衰退疑慮，美科技股修正、台股受到連動大跌，新台幣匯價也被拖累。

在外資持續提款走人下，新台幣匯價已連續5周收黑，上週貶破農曆年開市後低點33.158元後，週一下探至33.224元，摜破33.2元價位，再創波段新低，若外資遲不回頭，新台幣接下來將回測33.5元關卡。

不過一切還是要看川普4月2日對等關稅措施具體細節為何，台灣受到衝擊多大？匯銀主管認為，央行即使進場調節也不會死守單一價位，只是避免市場單邊傾斜、減緩台幣波動。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.31%，避險資金湧入日圓，使日圓再度升破150兑1美元大關，升幅0.84%，高居亞幣第一；人民幣也因美元回落升值0.17％，但韓元重貶0.47%、台幣貶0.26%、新幣貶0.04%，亞幣升貶互見，方向不一。

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