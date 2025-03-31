4大不利因素匯聚 學者：中國資本外流壓力恐持續

中國未來幾年仍將面臨資金外流壓力。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國兩名知名學者指出，未來兩年中國可能持續面臨資本外流壓力，中國人民銀行應控制數位資產、加密貨幣等新形式的資本外逃。

南華早報報導，中國社科院金融研究所副所長張明以及國家金融與發展實驗室研究員陳胤默近日聯合發文，表達相關疑慮。

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報導說，他們將資金外流歸咎於美國聯準會（Fed）的貨幣政策不確定性、川普總統的關稅政策、地緣政治緊張，以及中國疲軟的消費者信心。他們指出，未來幾年中國的資本外流壓力將反映在外國直接投資、證券投資與其他投資三者同時外流的局面。

文章說，根據中國國家外匯管理局數據，2024中國非儲備性金融帳戶（全國淨投資流動紀錄）逆差4962億美元，創歷史新高紀錄。與此同時，中國國際儲備減少623億美元，為2019年以來首次減少，「在這一背景下，2024總體上人民幣兌美元匯率面臨貶值壓力」。

本世紀中國已經歷兩次大規模跨境資本外流，第一次發生在2015年至2016年，當時平均資本帳赤字為3006億美元，第二次在2020年至2024年，平均資本帳赤字為2169億美元。他們認為，儘管未來資本持續外流，但規模有望縮小。

報導說，北京維持「封閉的」資本帳，企業、銀行與個人不允許將資金自由轉出或轉入中國。

他們建議人民銀行，使用大數據與區塊鏈技術，對跨境加密貨幣與其他數位資產進行即時監控。他們也建議，推出適當的財政與貨幣寬鬆政策，並透過多方措施促進外國直接投資。

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