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忘掉「4/2」吧！美銀警告本週「這天」才是美股真正「分水嶺」

2025/03/31 10:11

忘掉「4/2」吧！美銀警告本週五即將公佈的美國3月非農就業數據，才是決定美股走向的真正「分水嶺」（路透）忘掉「4/2」吧！美銀警告本週五即將公佈的美國3月非農就業數據，才是決定美股走向的真正「分水嶺」（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著4月2日川普關稅政策揭曉倒數，全球股市提前遭遇大屠殺，不過，美銀表示，「4/2」或被過度炒作，真正決定美股4月走向的「分水嶺」，是4月4日公佈的美國3月非農就業數據。

外媒報導，在最新「資金流向報告」中，美銀策略師Hartnett表示，川普政府可能會刻意淡化4月2日的影響，而不是像市場預期的那樣大肆渲染。

主要原因是避免引發第2波通膨壓力，考慮到通膨仍是美國經濟和政治的敏感話題，川普政府有充分動機避免關稅政策引發新１輪價格上漲。

相較之下，Hartnett強調4月4日發布的3月就業報告將成為判斷經濟軟著陸或硬著陸的關鍵指標，並將更直接主導市場4月走勢。

報告中，Hartnett詳細描繪了兩種就業數據情境及其可能的市場反應：情境1，在軟著陸情境方面，若新增就業10-20萬，顯示經濟未進入衰退，標普500指數近期5500點低點將有效支撐，零售和房屋建築股票可望出現明顯反彈，換言之，Hartnett認為，這一情景將緩解市場對經濟硬著陸的擔憂，支持風險資產價格穩定。

情境2，在硬著陸情境方面，當新增就業不足10萬人，標普500指數可能在4月創下新低，全球股市、銀行股和信貸市場將隨之下跌，川普政府可能被迫迅速轉向推動減稅政策刺激經濟。換句話說，Hartnett認為，這將確認經濟放緩速度超出預期，引發市場避險情緒急劇上升。

此外，Hartnett也認為，美國銀行股的表現，仍是判斷市場健康狀況的核心風向指標，能否守住納斯達克銀行指數（BKX）120點這一重要技術關口值得密切關注。

Hartnett警告，如果BKX無法守住120點關鍵支撐位，市場可能面臨"巨大風險"。

報告進一步指出，雖然華爾街投資情緒持續惡化，但美國看跌/買權比率尚未顯示"恐懼"情緒達到峰值，表明市場修正可能尚未結束。

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