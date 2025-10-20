川普直曝降低關稅關鍵3要求 北京須「做這些事情」

美國總統川普週一（20日）表示，他可能降低對中國商品的關稅，但前提是北京同意為美國「做一些事情」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（20日）表示，他可能降低對中國商品的關稅，但前提是北京同意為美國「做一些事情」。這些讓步包括購買更多美國大豆、停止對稀土礦的限制，以及包括不要輸出芬太尼等其他安全的考慮。

川普在空軍一號上接受記者採訪時表示：「他們向我們支付了巨額關稅，他們可能希望少付一些。我們會努力做到這一點，但他們也必須給我們一些東西。」

此前，美國宣布自11月1日起對中國進口產品加徵100%關稅，以回應中國對稀土礦出口的限制。這使得美國對中國關稅總額高達驚人的130%。

談到對北京徵收130%的關稅時，川普說：「目前，中國正在支付巨額關稅，這是他們以前從未支付過的。你知道，在我的第一個政府、我的第一個任期裡，他們支付了很多。」

川普說，「我們可以降低這個數字，但他們也必須為我們做一些事情。這不再是一條單行道了。」 在回答關稅降低可能產生的影響時，他表示，「這要看情況。我的意思是，我們必須看看他們（中國）想要什麼。」

川普進一步補充說，他想幫助中國，但希望得到一些回報。他說：「我不希望他們這樣做。我想幫助中國。我並不想傷害中國。但他們也必須給我們一些東西」。作為降低關稅的回報，川普希望中國購買美國大豆並「停止芬太尼」出口。

9月份，中國沒有從美國進口大豆，這是自2018年11月以來首次進口量降至零，而南美進口量則較上年同期大幅增長，原因是在全球兩大經濟體持續的貿易爭端期間，買家紛紛避開美國大豆。

中國海關總署週一公佈的數據顯示，上個月中國從美國的進口量從去年同期的170萬噸降至零。

