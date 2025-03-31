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亞股黑色星期一！日股暴跌1546點指數摜破36000點 韓股跌逾2％

2025/03/31 08:42

亞股黑色星期一！日股暴跌1546點指數摜破36000點，韓股跌逾2%（法新社）亞股黑色星期一！日股暴跌1546點指數摜破36000點，韓股跌逾2%（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕預期美國總統川普本週將祭出新一波關稅措施及憂心通貨膨脹，美股遭遇黑色星期五大屠殺，週一（31日）日、韓股全面暴跌，其中又以日股跌勢最慘，日股早盤暴跌逾4%，跌1546.83點。

日經指數週一開盤暴跌1013.83點，或2.73%，以36440.18點開出，指數直接摜破37000點，在賣單湧入下，指數開低走低，進一步摜破36000點，測35573.5點，指數重挫1546.83點，或4.16%，截至台北時間8點34分，報35759點，跌1361.33點，或3.67%。

南韓綜合指數週一以2513.44點開出，指數跌44.54點，或1.74%開出，指數開低走低，早盤跌破2500點大關，測2487.08點，跌2.77%，截至台北時間8點35分，報2494.71點，跌63.28點，或2.47 %。

受到關稅威脅，上週五美股4大指數遭遇“黑色星期五”大屠殺，其中以費半跌勢最重，跌幅達2.95%，其次是納斯達克跌2.7%，而標普500與道瓊則分別跌1.97%與1.69%。

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