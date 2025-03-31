高盛拉響美經濟衰退警報！估對等關率達「此數」 衰退機率幾乎翻倍

高盛拉響衰退警報！考慮即將宣佈的「對等關稅」政策，高盛將未來12個月美國經濟衰退的機率大幅提升至35%，並預測「對等關稅稅率」平均達15%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「4/2」解放日前夕，高盛拉響衰退警報！考慮即將宣佈的「對等關稅」政策，高盛將未來12個月美國經濟衰退的機率大幅提升至35%，並預測「對等關稅稅率」平均達15%，隨著經濟前景惡化，高盛也預計聯準會年內將降息3次，利率水準維持在3.50-3.75%。

根據道瓊斯新聞社報道，在最新發布的報告中，高盛將未來12個月美國經濟陷入衰退的機率從此前的20%大幅提升至35%，幾乎翻倍，這項悲觀預期主要源自於川普政府即將於4月2日宣布的「對等關稅」政策。

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高盛預計對等關稅政策將對所有美國貿易夥伴平均徵收15%關稅，導致美國平均關稅率上升15個百分點，高於先前預測的10個百分點。

報導指出，高盛在報告中警告，我們上調衰退機率反映了我們更低的經濟基準預期、家庭和企業信心的急劇惡化，以及白宮官員表示為實現其政策目標而更願意容忍短期經濟疲軟的言論。

報告中，高盛上調了通膨預期、下調了GDP成長預期，將2025年末核心PCE物價指數預測上調0.5個百分點至3.5%，GDP成長預測下調至0.5個百分點至僅1.0%，失業率預計將攀升至4.5%。

隨著經濟前景惡化，高盛預計，聯準會將在2025年連續3度降息，分別在7月、9月和11月，最終使聯邦基金利率預測維持在3.50-3.75%。

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